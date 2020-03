Tierheimleiterin Ellen Schütze schlägt Alarm: Offenbar werden im Zehdenicker Ortsteil Marienthal gezielt Giftköder für Katzen ausgelegt. Sechs tote Samtpfoten wurden in den vergangenen zwei Wochen bereits gefunden. Die Tierschützerin rät, Vierbeiner vorerst am besten gar nicht mehr, oder nur noch unter Aufsicht rauszulassen.

Sechs tote Katzen: Warnung vor Giftködern in Marienthal

Marienthal - Sechs tote Katzen: Warnung vor Giftködern in Marienthal