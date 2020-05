Solaranlagen statt Gewerbe

Fürstenberg

Zwei Jahre blieb es ruhig um das Gewerbegebiet an der Lychener Chaussee in Fürstenberg. Nun ist es wieder im Gespräch. Auf der brachliegenden Fläche will die Firma Photovoltaik Projektmanagement (PVPM) aus dem Boitzenburger Land ( Uckermark) auf acht Hektar eine Solar-Freilandanlage errichten und dafür das Gelände für 30 Jahre von der Stadt Fürstenberg/ Havel pachten. Im Bauausschuss Anfang Mai wurde den Stadtverordneten das Projekt präsentiert.

Die Firma PVPM stellt neben den Pachteinnahmen jährlich 10 000 bis 15 000 Euro Gewerbesteuer in Aussicht. Die Hochspannungstrasse am Gewerbegebiet sowie das Umspannwerk im Norden der Stadt bieten die Voraussetzungen dafür, dass der Sonnenstrom auch ins Netz kommt.

Es gibt immer noch Streit wegen der Fläche

Ganz unproblematisch dürfte der Bau einer Solaranlage an der Stelle allerdings nicht werden. Asbest und andere umweltschädliche Stoffe wären zu entsorgen, große Bäume stehen der Anlage im Weg. Und es gibt immer noch Streit wegen der Fläche, die die Stadt eigentlich gar nicht haben wollte. Dann die politische Entscheidung: Die Stadtverordnetenversammlung bestand darauf, die an das erschlossene, zehn Hektar große und zu 65 Prozent ausgelastete Gewerbegebiet angrenzende Konversionsfläche von der Brandenburgischen Bodengesellschaft (BBG) zu kaufen und für weitere Gewerbeansiedlungen vorzubereiten.

Damit war Norman Kleßny, der inzwischen für die AfD im Stadtparlament sitzt, ausgebotet. Seit 2014 war er mit der Stadt wegen des Kaufs und über sein Vorhaben auf der Konversionsfläche im Gespräch. Im Dezember 2017 unterschrieb er einen Kaufvertrag für das Grundstück und hatte bereits mit dem Aufräumen begonnen, als die Stadt unerwartet den Negativbescheid verwehrte und selbst Eigentümer wurde. Zwei Jahre später hat Norbert Kleßny nun die Bestätigung dafür erhalten, dass dieser Vorgang unrechtmäßig war.

Petitionsausschuss bildet sich ein Urteil

Der Petitionsausschuss des Landtags Brandenburg beschäftigte sich damit und kam zu dem Schluss, dass es für ein Vorkaufsrecht der Stadt Fürstenberg/ Havel keine Rechtsgrundlage gegeben habe. Ein entsprechendes Schreiben, unterzeichnet von der Ausschussvorsitzenden Carla Kniestedt, liegt seit Ende April vor. Landrat und Bürgermeister wurden informiert. In dem Zusammenhang erklärt der Petitionsausschuss unter anderem: „Insbesondere erfüllt der vom Bürgermeister dem Ausschuss vorgelegte Entwurf eines Flächennutzungsplanes vom Mai 2003 die Anforderungen an eine Satzung (…) nicht.“ Weil Norman Kleßny vor zwei Jahren seinen Widerspruch zurückgezogen hatte, fehlt ihm zwar die rechtliche Handhabe, eine Entscheidung in seinem Sinne herbeizuführen. Allerdings hat er Schadenersatz für die im Zusammenhang mit dem Kauf entstandenen Kosten gefordert. Er ist verärgert, dass die Stadt nun seine Pläne, nämlich die Hallen als mietbare Unterstellmöglichkeit nutzbar zu machen, übernehmen will. „Ich bin immer noch von meinem Geschäftsmodell überzeugt. Und dazu gehört viel Eigenleistung“, sagt er. Aber vor allem bezweifelt er, dass der Bau einer Solaranlage das anzusiedelnde Gewerbe ersetzen kann. Gewerbe anzusiedeln, dazu ist die Stadt laut Kaufvertrag mit der BBG nämlich verpflichtet. Die Frist dafür endet 2024. Bis dahin müssten schätzungsweise vier Millionen Euro in die Entwicklung des Gewerbegebietes investiert werden.

