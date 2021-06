Sorge um Wildcampen am Peetschsee

Fürstenberg/Havel

Was hat das Land Brandenburg doch für herrliche Ecken zu bieten. Wälder, beinahe unberührte Natur, ein einsamer Platz am „geheimen“ See laden ein zum Durchatmen und Entspannen. Galten solche Stellen noch vor kurzem oftmals als Geheimtipp, stieg der Bekanntheitsgrad im Corona-Jahr deutlich an.

Ärger und Müllberge wachsen

Die Fürstenberger lieben ihren majestätischen Peetschsee und blicken deshalb besorgt auf die immer größer werdende Zahl der Mitwisser und vor allem der wilden Camper, die mit ihren Bussen direkt ans Wasser fahren, um dort eine oder mehrere Nächte zu verbringen – ohne Komfort, aber mit dem Gefühl, die größte Nähe zur Natur gefunden zu haben. Schon immer hatten die Steinförder ein Auge auf das wilde Campen, aber inzwischen wachsen der Ärger über den hinterlassenen Müll und die Besorgnis wegen der durch Lager- und Grillfeuer erhöhten Brandgefahr.

Der Peetschsee mit einer Fläche von 100 Hektar und einer Maximaltiefe von 24 Metern liegt im Naturschutzgebiet Stechlin und im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. Wanderer und Radfahrer können den Klarwassersee umrunden. Einen Campingplatz gibt es nicht, dafür zwei – nicht offiziell beschilderte – Parkplätze an der Nordspitze.

Zufahrtsstraßen-Zuständigkeitsgewirr

Nicht zum ersten Mal sorgt das wilde Campen für Diskussionen in der Stadtverordnetenversammlung. Aber Naturliebhaber, die gern mit Blick auf den See aufwachen, müssen sich wohl keine Sorgen machen, denn die rechtliche Lage ist zwar klar wie das Wasser – Campen verboten!, aber das Zufahrtsstraßen-Zuständigkeitsgewirr hat stillschweigende Duldung zur Folge.

Die Forderungen des Ortsvorstehers nach einer Wegesperrung oder einem Parkverbot, um dem Fahrzeugverkehr Einhalt zu gebieten, haben bisher nicht gefruchtet. Die Behörden – Stadt und Forst – waren gemeinsam vor Ort. Am Ende bleibt Schulterzucken. Mit einem Antrag der Fraktion Vielfalt befasste sich nun der Hauptausschuss: Die öffentliche Straße, die übrigens von Steinförde bis Neuglobsow führt, soll ab Steinförde für die Monate Mai bis Oktober für Kraftfahrzeuge gesperrt werden.

Stadt hat Stress mit der unteren Verkehrsbehörde

Das scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Die Stadt Fürstenberg hat bereits versucht, Verbotsschilder aufzustellen, dafür aber Stress mit der untere Verkehrsbehörde des Kreises bekommen. „Ein Durchfahrtsverbot ist nur dann möglich, wenn eine Entwidmung der Straße erfolgt“, erklärte Undine Wunderlich von der Stadtverwaltung den Stadtverordneten. So etwas dauert, und man muss es wollen. Naturschutz als Begründung reiche nicht.

Das Naturschutzgebiet, so hieß es, beginne erst an der Schranke hinter dem von der Forst angelegten Parkplatz. Warum bei Waldbrandwarnstufe 4 oder 5 überhaupt die Autos diese Straße nutzen dürfen, konnte nicht geklärt werden. Und auch nicht, warum das wilde Campen im Naturschutzgebiet Stechlin geduldet wird, wo das doch generell in Naturschutzgebieten in Deutschland verboten ist. Müll hinterlassen und Feuer machen ist im Wald und damit auch am Peetschsee sowieso verboten.

Bürgermeister warnt vor „Schnellschüssen“

„Wir können alles zupflastern mit Schildern“, sagte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) im Hauptausschuss. „Aber wenn das nicht kontrolliert wird, ist es schade ums Geld.“ Der Bürgermeister warnte vor „Schnellschüssen“ und betonte, „wir wollen auch andere Menschen bei uns willkommen heißen. Eine Kontrolle am Samstag um 22 Uhr kann die Verwaltung nicht liefern“, so Philipp. Der Hauptausschuss einigte sich nach ausführlicher Debatte darauf, die Verwaltung zu beauftragen, mit der Forstbehörde und der Verkehrsbehörde zu verhandeln und zu bitten, den Verkehr zum Parkplatz zu unterbinden und das Halten zeitlich einzuschränken. Über einen Kontakt zur Verwaltung des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land wurde nicht gesprochen. Nachgedacht wird darüber, in Steinförde Parkflächen zu schaffen.

Von Martina Burghardt