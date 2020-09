Spinnräder vor dem Bahnhof in Fürstenberg – wie aus Schafswolle Socken werden

Fürstenberg

Jedes Jahr am dritten Sonnabend im September wird weltweit der Internationale Spinntag mit zahlreichen regionalen Treffen von Spinngruppen begangen. Im Landkreis Oberhavel ist diese Tradition jetzt sieben Jahre alt. Bisher hatten sich die Interessenten stets im Liebenwalder Ortsteil Kreuzbruch getroffen, um das alte traditionelle Handspinnen mit Spinnrad oder Handspindel gemeinsam zu praktizieren – und sich wie anno dunnemals gut dabei zu unterhalten.

Wegen der Corona-Pandemie lief auch der Oberhaveler Spinntag anders als sonst ab. Er fand in etwas kleiner Form und im Fürstenberger Verstehbahnhof statt. Die Bundestagsabgeordnete der Linksfraktion, Anke Domscheit-Berg, selbst passionierte Handspinnerin und Gastgeberin des Spinntages, hatte in der Bahnhofshalle eine temporäre Ausstellung aufgebaut, in der Werkzeug und Material aus der Handspinnerei anzuschauen waren und der Prozess von der Rohwolle zum Garn an Zwischenzuständen nachvollziehbar wurde.

Vier Frauen aus der Region – Anke Domscheit-Berg, Yvonne Nägel, Elli Graetz und Ulrike Grittner – hatten sich zum Spinnen getroffen und – weil die Sonne so schön schien – vor den Bahnhof gesetzt. So waren die sich fleißig drehenden Spinnräder ein Blickfang, der den ganzen Nachmittag immer wieder Neugierige auf dem Weg zur Bahn oder auf dem Heimweg anzog. Vor allem ältere Frauen bekamen glänzende Augen, wenn sie erzählten, dass in ihrer Kindheit Mutter oder Großmutter auch am Spinnrad saßen. Richtig lachen mussten die Spinnerinnen, als ein kleines Mädchen ihnen zurief: „Spinnt Ihr denn eigentlich alle?“ Die Antwort war ein vielstimmiges Ja. Yvonne Nägel, eine der Koordinatorinnen der Gruppe, zog nach mehr als drei Stunden ein rundherum positives Fazit: „Das gemeinsame Spinnen hat nicht nur Wollfäden, sondern viele interessante Gespräche erzeugt zu altem Handwerk, Märchen und einem entspannenden Hobby.”

Analoges Hobby tut in Zeiten der Digitalisierung gut

Auch die Bundespolitikerin Anke Domscheit-Berg betreibt die Spinnerei zur Erholung: „Fachlich habe ich vor allem mit der Digitalisierung zu tun, als Politikerin vor allem damit, zuzuhören, zu reden oder zu schreiben. Da tut es sehr gut, ein ausgesprochen analoges Hobby zu haben, bei dem auch mal etwas entsteht, das man sehen und anfassen kann. Aber Entspannung ist nicht das Einzige“, ergänzte Anke Domscheit-Berg: „Durch das Spinnen habe ich auch einen neuen Blickwinkel darauf gewonnen, wie komplex Herstellungsprozesse sind, wie aus der Wolle eines Schafes erst gewaschene Rohwolle, dann aufbereitete Fasern, dann ein gesponnenes Garn und aus dem Garn zum Beispiel ein Paar Socken werden. Und wie schön, kostbar und gesund für Mensch und Umwelt das ist, was dabei herauskommt. Es bräuchte mehr davon, und weniger Wegwerf-Mode auf der Welt und vor allem viel mehr Wertschätzung für diejenigen, die sich solch nachhaltigen Produktionen widmen – angefangen bei den Schäferinnen und Schäfern.”

Spinngruppe in Oberhavel zählt knapp 20 Frauen

Zur Oberhaveler Spinngruppe gehören fast 20 Frauen. Seit 2013 treffen sie sich, spinnen, fachsimpeln und klönen, aber nehmen auch gemeinsam an Aktionen teil, wie dem Maulbeerfest in Zernikow, dem Tag der offenen Höfe in Brandenburg und den Handwerkertagen im Ziegeleipark in Mildenberg.

Wer dabei sein möchte, hat dazu jeden ersten Donnerstag im Monat auf dem Werkshof Wolfsruh bei Künstlerin Brigitte Lux die Gelegenheit dazu. Kontakt über Yvonne Nägel, Telefon: 033082/7 03 34.

