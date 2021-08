Himmelpfort

Zwei Sportboote befanden sich am Donnerstagvormittag (19. August) in der Marina Bootshaus Stolpsee in Himmelpfort. Ein Charterboot wollte vom Steg ablegen, während ein anderes Boot am Steg still lag. Aufgrund eines Fehlers des ablegenden Sportbootführers kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Booten. Beide Boote blieben fahrfähig, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Von MAZonline