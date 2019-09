Fürstenberg

Fürstenbergs Stadtverordnete haben in ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstagabend unter anderem etwas für die Arbeitsfähigkeit der Stadt getan. So wurden unter anderem die Ausschüsse neu besetzt. Mitglieder des Hauptausschusses sind neben Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) Philipp Berg (Fraktion „Vielfalt“), Raimund Aymanns (Fraktion „Pro Fürstenberg“), Andreas Intress (Linke), Thomas Hentschel (Allianz für Fürstenberg und Ortsteile), Norman Kleßny ( AfD) und Thomas Manzel ( CDU). Über den Vorsitz und den Stellvertreterposten des Gremiums wird in der ersten Ausschuss-Sitzung entschieden.

Mitglieder der beiden ständigen Ausschüsse benannt

Fest steht jetzt auch die Zusammensetzung der beiden ständigen Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung. Im Bauausschuss mitarbeiten werden: Thomas Burmann (Vorsitzender), Lothar Kliesch, Raimund Aymanns, Dirk Stolpe, Thomas Hentschel und Norman Kleßny. Zum Sozialausschuss gehören: David Röver (Vorsitzender), Christine Just-Kascha, Andreas Intress, Ina Kuhlmann, Ina Hugicsek und Ilona Friedrich. Außerdem wurden sachkundige Einwohner benannt, die in den Ausschüssen mitarbeiten. Als Vertreter im Aufsichtsrat der Regio Nord fungieren Ilona Friedrich ( CDU) und Tillmann Kunowski (Fraktion „Vielfalt“).

Alte Brücke wird nächstes Jahr saniert

Im kommenden Jahr wird die Stadt die inzwischen sehr alte Brücke, die den Stadtpark mit dem Gelände des Restaurants „Am Yachthafen“ beziehungsweise des Vereinsgelände verbindet, erneuern lassen, weil das Bauwerk stark sanierungsbedürftig ist. Ein beauftragtes Ingenieurbüro stellte am Donnerstagabend drei Entwürfe für den Neubau vor, wobei sich die Stadtverordneten schließlich auf eine unterhaltungsarme Variante einigten. Eine Kostenschätzung geht von rund 380 000 Euro aus. Die Stadt beantragt dafür Fördermittel über das Programm „Aktive Stadtzentren“, bei dem ein Drittel der Kosten vom Bund, ein Drittel vom Land und ein Drittel von der Stadt übernommen werden.

Thema „Stadtbrandmeister im Hauptamt“ vertag

Vertagt wurde das Thema der Überführung des Postens des Stadtbrandmeisters vom Ehrenamt zum Hauptamt. Zuvor wollen die Stadtverordneten zunächst den Stadtbrandmeister von Zehdenick und den Amtsbrandmeister des Amtes Gransee und konsultieren und sich über Aufgabeninhalte der Stelle verständigen. Als Stadtbrandmeister in Fürstenberg ist gegenwärtig Dirk Stolpe tätig. Er ist bei Stadtbauhof angestellt und kann derzeit entsprechend vertraglicher Vereinbarungen eineinhalb Tage in der Woche in Sachen Feuerwehr tätig werden beziehungsweise unterwegs sein.

Von Bert Wittke