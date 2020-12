Statt Wunschzettel: Unbekannter schickt Munition an den Weihnachtsmann nach Himmelpfort

Himmelpfort

Weihnachtspost der etwas anderen Art erreichte am Montag (21. Dezember) die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort. „Statt eines Wunschzettels fand man in einem Brief teils erlaubnispflichtige Munition“, erklärte Joachim Lemmel, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

So hielten die Weihnachtsengel plötzlich Schreckschuss-, Luftgewehr- und Schrotmunition in den Händen – insgesamt etwa 500 Schuss, wie der Pressesprecher mitteilte. Wer der Absender des Briefes ist und welchen Hintergrund die Sendung hatte, wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline