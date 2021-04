Steinförde: Lecker Softeis – made in GDR

Steinförde

„Damals wurde ich nur mitleidig belächelt“, sagt Giorgio Demas. „Heute beneiden mich die Leute.“ Worüber der aus der Nähe von Venedig stammende gebürtige Italiener spricht? Über Eis – und auch über diese großen Kästen, bei denen leckeres Softeis aus dem Hahn kommt. Eismaschinen made in GDR. Giorgio Demas schwört auf diese Technik. Und das inzwischen schon viele Jahre lang.

Wer mag bei diesem Anblick daran zweifeln, dass Ulrike Winterfeldt und Giorgio Demas unheimlich viel Spaß beim Herstellen und Verkaufen von Softeis haben. Quelle: Uwe Halling

Giorgio Demas ist gewissermaßen ein eiskalter Typ. Seit 1936 beschäftigt sich seine Familie mit dem Herstellen von Speiseeis. „Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen“, erzählt Giorgio, der lange in Gelsenkirchen-Buer gewohnt hat. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass er neben Eis eine zweite große Leidenschaft hat – Schalke 04. Doch während sein Eis überwiegend süß ist, bekommt Gorgio, wenn er zurzeit an die königsblauen Ruhrpott-Kicker denkt, ein eher säuerliches Gesicht. Im Gegensatz zu seinem Eis, schmeckt ihm der Abstieg von Schalke aus der Fußball-Bundesliga überhaupt nicht. Wobei, die Vorstellung, dass es demnächst Spiele gegen Rostock und Dresden geben könnte, findet er schon wieder gut. Der 63-Jährige ist nämlich, wie er sagt, ein Kenner Ostdeutschlands. „Ich habe die DDR seinerzeit querfeldein erkundet“, erzählt er. In Stavenhagen sei er 1990 „hängengeblieben“. Dort hat Giorgio jemanden gefunden, auf dessen Bauernhof es mit der Softeisproduktion losging. Verkauft wurde es aus mobilen Wagen heraus, die überall in der Umgebung unterwegs waren.

Giorgio Demas schwört auf Eismaschinen aus DDR-Zeiten. Zahlreiche Exemplare davon hat er aufgekauft. Mit einigen wird produziert, andere dienen immerhin noch zur Ersatzteilgewinnung. Quelle: Uwe Halling

Im Oktober kaufte Giorgio Demas die HO-Eisproduktion in Neustrelitz. Dort sei zu DDR-Zeiten das Eis für Verkaufsstellen, Gaststätten und Restaurants hergestellt worden. Bis 1997 blieben Giorgio und seine Lebensgefährtin Ulrike Winterfeldt, die er in Stavenhagen kennengelernt hat, in Neustrelitz. Dann siedelten sie nach Klein Quassow (Gemeinde Wesenberg) über. Auch dort wurde weiter tüchtig Eis produziert und mit Verkaufsanhängern an die Kundschaft gebracht. Doch zum 31. Dezember dieses Jahres müssen Ulrike Winterfeldt und Giorgio Demas das Domizil in Klein Quassow verlassen. “Uns ist gekündigt worden, dabei hätten wir das Anwesen dort gerne gekauft“, sagt der gebürtige Italiener. Aber die Softeisliebhaber haben bereits ein neues Quartier gefunden. Gute Freunde hatten ihnen erzählt, dass die Möglichkeit besteht, sich im einstigen „Haveleck“ in Steinförde einzumieten. Dort sind sie nun seit Dezember vergangenen Jahres Pächter und haben am 1. April 2021 die „Eismanufaktur Winterfeldt“ eröffnet. „Die Vermieter sind wirklich sehr entgegenkommend“, sagt Giorgio. „Wir sind der Familie Rietpietsch dafür sehr dankbar.“ Neben der Eismanufaktur wird das einstige „Haveleck“ auch das neue Zuhause der Softeisproduzenten werden. Nach einigen notwendigen Umbauten wollen sie dort dann einziehen.

Ds Softeis aus der „Eismanufaktur Winterfeldt“ in Steinförde wird ohne Farbstoffe hergestellt und ohne den, wie Giorgio Demas sagt, „ganzen Deko-Kram“ serviert. Quelle: Uwe Halling

„Unser Softeis ist selber hergestellt. Davon kann sich jeder gern bei einem Blick in unsere Küche mit eigenen Augen überzeugen“, sagt Giorgio. Obwohl sich die Italiener auf das Herstellen von Eis bekanntlich sehr gut verstehen, habe er den letzten Schliff erst von den ostdeutschen Lebensmittelingenieuren bekommen, versichert der 63-Jährige. Und obwohl er von Hause aus eine echte Frohnatur ist, meint er dies absolut ernst. Die Lebensmittelingenieure seien wirklich Fachleute. Er habe sehr viel bei ihnen gelernt und viele wichtige Hinweise und Tipps bekommen. Und – die Eisanbieter produzieren ihre kalte Ware ausschließlich mit DDR-Maschinen. Giorgio schwört darauf und kauft diesbezüglich alles, was er irgendwo finden und ergattern kann. Und wenn es nur zur Ersatzteilgewinnung ist. „Die DDR-Bürger waren wahre Überlebenskünstler“, sagt er. 35 000 Betriebe mit Maschinen zu bestücken, seien für so ein kleines Land wie die DDR eine echte Herausforderung gewesen. Deswegen seien die Maschinen auch so gebaut worden, dass sie – im Gegensatz zu heute – viele, viele Jahre halten. Und wenn mal was kaputt gehe, dann könne das oftmals noch selbst repariert werden. Zum Glück kennt Giorgio noch Leute, die sich mit den Maschinen von damals auskennen. Viele Monteure von heute hätten dagegen hilflos die Hände heben müssen.

Die neue Eismanufaktur in Steinförde hat sich bereits herumgesprochen. Die Betreiber freuen sich schon auf den Zeitpunkt, wenn sie ihrer Kundschaft die Eiswaffeln nicht nur mitgeben, sondern sie auch in den Räumen der Manufaktur bedienen können. Quelle: Uwe Halling

„Die Leute kommen gerne in die Eismanufaktur und bestätigen uns immer wieder, dass ihnen das Softeis super schmeckt“, sagt Ulrike Winterfeldt. „Egal, welche Sorte.“ Und Giorgio fügt hinzu: „Wir produzieren ohne Einsatz von Farbstoffen. Bei uns gibt’s kein Apfelgrün oder Schlumpfblau.“ Bei allen Zutaten werde auf strikt auf Qualität geachtet. Deshalb wäre er auch gerne nach Madagaskar geflogen, weil es dort die beste Vanille gebe. Aber Corona habe dies leider verhindert. Die Pistazien bezieht die Eismanufaktur aus dem Iran. Sie seien so lecker, dass es nicht verwunderlich ist, dass Pistazien-Softeis der Favorit von Girgio ist. zudem sei immer eine Sorte veganes Eis im Angebot.

Gegenwärtig ist in der „Eismanufaktur Winterfeldt“ von 11 bis 18 Uhr geöffnet, sieben Tage die Woche. Quelle: Uwe Halling

Während der Corona-Einschränkungen gibt es das Softeis und Kaffeespezialitäten nur außer Haus, und das montags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Später soll dann für die Schließzeit am Abend gelten – open end. Und dann könnte die Eismanufaktur auch gut Hilfe von Schülern und Studenten gebrauchen. Wer Lust darauf hat, kann sich gerne direkt vor Ort melden.

Von Bert Wittke