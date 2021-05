Steinförde – Paradies aus Wald und Seen

Steinförde

„Wir sind ein Forstdorf“, sagt Holger Schwarzer. Die meisten Gebäude in Steinförde, so der Ortsvorsteher, hätten einmal der Forst gehört. Mit der Zeit habe sich die Behörde jedoch von etlichen Immobilien getrennt und diese verkauft. Geblieben ist die Landeswaldoberförsterei Steinförde als ein Teil des Landesbetriebes Forst Brandenburg. Sie passt in den Ort, ist dieser doch ringsherum von herrlichen Wäldern umgeben. „Steinförde war schon immer ein Erholungsort, wenn auch kein staatlich anerkannter“, sagt Uwe Kittler. Der 77-Jährige ist 2002 von Berlin nach Steinförde gezogen und engagiert sich, wie er betont, sehr für den Wald. Deshalb ärgert sich der Naturschützer fürchterlich darüber, was am nahen Peetschsee passiert.

Naturschützer Uwe Kittler (77) zeigt auf ein Stück grüne Wiese. Dort könnten Leute, die zum Peetschsee wollen, ihre Fahrzeuge abstellen und dann laufen. Quelle: Uwe Halling

Etliche Leute würden mit ihren Autos bis nah an das Ufer des Sees heranfahren. „Wenn sie könnten, würden sie wohl auch noch direkt hineinfahren“, sagt Uwe Kittler mit verbittertem Gesicht. Dabei liege der See im Naturschutzgebiet. Allein dieser Umstand verbiete es, dort motorisiert hingelangen zu wollen. Gerade mal einen Kilometer sei der See von der ehemaligen Gaststätte „Haveleck“, die mitten im Dorf liegt, entfernt, klärt Holger Schwarzer auf. Diese Strecke könnten Besucher und Touristen auch gut und gerne zu Fuß zurücklegen. Deshalb fordern der Ortsvorsteher und Fürstenbergs Stadtverordnete eine Sperrung des Weges für den Fahrzeugverkehr. Das, so ihre Auffassung, würde zugleich auch dem wilden Campen an dem Gewässer und in dessen Nähe, das leider kaum oder gar nicht kontrolliert werde, Einhalt gebieten. Wenn’s nach dem Ortsvorsteher gehen würde, entstünde auf einem Stück Land am innerörtlichen Fahrradweg ein Parkplatz, wo Besucher ihre Autos abstellen können, um dann zum See zu laufen.

Christiane und Christoph Meyer machen zurzeit Urlaub in Menz. Eine ausgedehnte Radtour führte die beiden aus Brandenburg (Havel) auch die Fahrradstraße entlang durch Steinförde. Quelle: Uwe Halling

Das gilt dann natürlich auch für die Einheimischen. Die avisierte Fläche zum Parken sei nicht asphaltiert, sondern eine Wiese. Aber sie eigne sich als Stellplatz und helfe dabei, den Peetschsee zu schützen. Es gebe nur zwei Seen mit guter Qualität in Brandenburg, erzählt Holger Schwarzer. Das sei jüngst auf eine entsprechende Anfrage hin vom Land mitgeteilt worden. Einer davon sei der Peetschsee und auch der andere - der Große Kastavensee - sei nicht weit entfernt.Außerdem hadern der Ortsvorsteher und Uwe Kittler auch mit dem umfangreichen Holzeinschlag durch die Forst. „Hier wird in Größenordnungen abgeholzt, das hat mit einem Schutz der Wälder nichts mehr zu tun“, findet Holger Schwarzer. Und was nicht gebraucht werde, werde einfach liegen gelassen. Das gebe es ein Stück weiter in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Zudem würden die 40-Tonner, die das Holz abtransportieren, sämtliche Wege kaputtfahren. „Da reden wir immer über den Schutz des Regenwaldes und vor der eigenen Haustür geht’s auch nicht besser zu“, ist Uwe Kittler verärgert.

Robert Schulzke auf Spaziergang mit seinem acht Monate alten Sohn Oskar. Papa befindet sich derzeit „in den Windelferien“, also in der Elternzeit. Quelle: Uwe Halling

Wald und Seen zu schützen - das haben sich der Ortsvorsteher und etliche Mitbewohner auf die Fahnen geschrieben. Denn wen immer man in dem rund 120-Seelen-Ort trifft, ob Einheimischer oder Tourist, schwört darauf, gern in Steinförde zu sein. Zum Beispiel Robert Schulzke. Er ist seit 2017 in Steinförde und spaziert zurzeit oft mit dem jetzt acht Monate alten Sohnemann Oskar durch den Ort. „Ich habe Windelferien“, sagt er und meint damit die von ihm derzeit in Anspruch genommene Elternzeit.

„Ich bin gerne hier in Steinförde hängengeblieben“, erzählt Brigitte Wernicke. Quelle: Uwe Halling

Oder Brigitte Wernicke, die ab 1980 regelmäßig nach Steinförde gekommen ist und seit 1989 fest dort wohnt. Ihr Mann habe früher das Betriebsferienheim des VEB Ausbau geleitet. Heute wird das Gebäude von der RC rehaconsult gGmbH genutzt, die Menschen mit Behinderungen betreut. Brigitte Wernicke hat es nie bereut, nach Steinförde gekommen zu sein, sagt sie.

Monika Lüß mit ihrem Hund Fielou. Die 81-Jährige stammt aus Thüringen, kam mit ihrem Mann Horst, der früher Förster von Bredereiche war, aber bereits 1972 nach Steinförde. Quelle: Uwe Halling

Sauwohl im Ort fühlt sich auch Monika Lüß. Die 81-Jährige stammt aus Thüringen und kam 1972 mit ihrem Mann Horst, der einst Oberförster von Bredereiche war, nach Steinförde. Wenn es das Wetter erlaubt, ist sie mit dem Hund unterwegs. Den jetzt neunjährigen Vierbeiner, der auf den Namen Fielou hört, hat das Ehepaar aus einem Tierheim in Griechenland mitgebracht.

Bernhard Hoffmann (71) hat die Villa (ehemals Pension „Bergschlösschchen“) gekauft und sanieren lassen. Quelle: Uwe Halling

Von Berlin nach Steinförde gezogen, ist Bernhard Hoffmann. Der einstige Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat die Villa, die früher einmal die Pension „Bergschlösschen“ war, gekauft und sanieren lassen. Dort befinden sich jetzt sechs Wohnungen. Eine bewohnt der 71-Jährige selbst, die anderen sind vermietet. Bernd Hoffmann hatte auch die Idee für den „Steinförder Kaffeeklatsch“ – ein monatlicher Stammtisch, zu dem sich Steinförder treffen, um zu überlegen, was sie ihrem Ort Gutes tun können.

Von Bert Wittke