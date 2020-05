Thema Kompostieranlage noch lange nicht abgeschlossen

Fürstenberg

Eine übergroße Mehrheit der Fürstenberger Stadtverordneten möchte die bestehende Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplanes Nummer 14, „ Kompostieranlage für Laub und Gartengrünschnitt“ aufrechterhalten. Standort für die Kompostieranlage ist ein Grundstück an der Landesstraße 214 in Richtung Zootzen. Es befindet sich laut Stadtverwaltung im Besitz eines Landwirtes aus der Region. Diese habe dort eine Lagerfläche errichten wollen, die unter anderem auch zur Aufnahme von Klärschlamm dienen sollte. Das wiederum war auf die mehrheitliche Ablehnung der Stadtverordneten getroffen, die unter anderem einen ungewollten „Klärschlamm-Tourismus“ befürchteten. Aus diesem Grund war eine Veränderungssperre beschlossen worden.

Noch kein Urteil vom Verwaltungsgericht

Zudem hatten die Stadtverordneten am 21. September 2017 dafür votiert, einen Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gelände an der L 214 zu fassen. Danach sollte dort eine Kompostieranlage für Laub und Gartengrünschnitt entstehen. Dahinter steckte die Absicht, die Materialien, die auf dem Gelände gelagert werden dürfen, einzuschränken und beispielsweise Klärschlämme davon auszuschließen. Der Landkreis Oberhavel genehmigte dem Landwirt dessen geplante Lagerfläche nicht, wobei er dabei berücksichtigte, dass die Stadt Fürstenberg eine Veränderungssperre für das Gelände an der L 214 beschlossen und einen Aufstellungsbeschluss für eine Kompostieranlage für Laub und Gartengrünschnitt gefasst hat. Derzeit läuft vor dem Verwaltungsgericht Potsdam ein Klageverfahren gegen die Ablehnung der vom Landwirt beantragten Baugenehmigung. Noch ist kein Urteil gefällt worden.

Anzeige

Bürgermeister befürchtet Vorwurf der Verhinderungstaktik

Bürgermeister Robert Philipp hält es für möglich, dass der Landwirt mit seiner Klage erfolgreich sein könnte. „Das Gericht“, so sagte er, „könnte zum Bespiel die Frage aufmachen, warum die Stadt Fürstenberg ausgerechnet auf dem Grundstück dieses Landwirtes eine Kompostieranlage für Laub und Gartengrünschnitt errichten will.“ Die Kommune hätte wohl nur Aussicht auf Erfolg, wenn sie glaubhaft machen könne, dass sich eine solche Anlage nirgendwo anders in der Kommune errichten lässt. Das aber hält der Bürgermeister für nicht vermittelbar. Zudem habe die Stadt zwar die Aufstellung eines Bebauungsplanes für eine Kompostieranlage für Laub und Gartengrünschnitt gefasst, die Erarbeitung eines solchen Planes dann aber nie in Auftrag gegeben. Offensichtlich deshalb, weil das Erarbeiten eines solchen Planes mehrere Tausend Euro gekostet hätte, ohne dass eine Garantie dafür im Raum stand, dass dieses Bauvorhaben am genannten Standort jemals in die Tat umgesetzt wird. Ein solches Verhalten, so der Bürgermeister, hätte der Stadt vom Gericht schnell als Verhinderungstaktik ausgelegt werden können.

Weitere MAZ+ Artikel

Schadensersatzansprüche nicht ausgeschlossen

Und schließlich hält es Bürgermeister Robert Philipp für denkbar, dass der Landwirt im Falle eines Erfolges vor dem Verwaltungsgericht Schadensersatzansprüche gegenüber der Stadt geltend machen könnte. Die Mehrheit der Stadtverordneten war am Mittwochabend der Ansicht, dass es momentan keinen Termindruck gebe, der die Aufhebung der Veränderungssperre jetzt zwingend erfordere. Zudem wurde der Verwaltung empfohlen, Kontakt zum Amt Gransee und Gemeinden zu suchen. Dort, so glaube man gehört zu haben, gebe es ein ähnliches Vorhaben zur Lagerung von Klärschlamm in der Gemarkung Meseberg. Es sollte erkundet werden, wie dort mit diesem Problem umgegangen wird.

Verwaltungschef will das Gespräch suchen

Bürgermeister Robert Philipp kündigte an, auf jeden Fall das Gespräch mit dem Eigentümer der Fläche an der L 214 suchen zu wollen. Ziel sei es, eine einvernehmliche Lösung zu finden, mit der beide Seiten – der private Landwirt und die Stadt Fürstenberg – leben können. Das Thema wird also nicht zum letzten Mal auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung gestanden haben.

Von Bert Wittke