In vielen gemeinnützigen Vereinen gab es während der vergangenen Monate wenige oder gar keine Treffen und dementsprechend kaum etwas zu tun. Ganz anders beim Tierschutzverein Oberhavel, der in Tornow das einzige Tierheim des Landkreises Oberhavel betreibt. Dort leben zurzeit etwa 90 Hunde und Katzen, außerdem andere Tiere wie Ziegen, Schafe, Hühner und Esel, die in den meisten Fällen vernachlässigt, ausgesetzt oder misshandelt worden sind. Die Zahl schwankt gerade im Frühjahr, wenn Katzen ihre Jungen bekommen. Acht Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer versorgen die Tierheimbewohner und sind rund um die Uhr in Bereitschaft. Sie kümmern sich um Fundtiere, Tierrettung und Tiertransport und arbeiten mit Ordnungs- und Polizeibehörden sowie Veterinärämtern zusammen.

Das Frühjahr ist die Zeit der Katzenbabys. Quelle: Tierheim Tornow

Unterstützt werden sie, wo es geht, von Vereinsmitgliedern. Auf 25 Aktive schätzt Vereinsvorsitzende Ellen Schütze den „harten Kern“. Insgesamt hat der 1991 gegründete Tierschutzverein 578 Mitglieder, die mit ihren Beiträgen den Betrieb des Tierheims finanziell mit am Laufen halten. Darüber hinaus ist der Verein auf finanzielle Zuwendungen angewiesen, wie etwa von der Stadt Fürstenberg/Havel, die in diesem Jahr 2000 Euro aus Mitteln des Kooperationsfonds zur Verfügung stellt. „Das hilft uns sehr, und das brauchen wir auch“, so Ellen Schütze. „Durch Spendenaufrufe haben uns viele Menschen gezeigt, dass sie an unsere Schützlinge denken und uns nicht allein lassen.“ Allerdings ist auch jetzt schon abzusehen, dass das Geld wegen der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation knapper wird. Großspenden sind bereits ausgeblieben.

Kein Fest zum 30-jähriges Bestehen

Trotzdem wird es keine öffentliche Feier zum 30-jährigen Bestehen des Vereins geben, so wie auch die alljährlichen Feste ausfallen mussten. Dreimal im Jahr öffnen die Tierschützer normalerweise die Tore in Tornow, bieten Gelegenheit zum Kennenlernen und sorgen auch auf diese Weise mit dafür, dass die Spenden kontinuierlich fließen. Ob es in der Vorweihnachtszeit ein Fest auf dem Tierheimgelände geben wird, ist noch völlig offen. Denn auch das kostet Geld, auf das man so dringend angewiesen ist: für Betriebskosten, Futter und tierärztliche Behandlungen. Wer ein Herz für Tiere hat, kann aber mehr tun. „Einige Ehrenamtliche unterstützen uns regelmäßig, sowohl bei Reinigungsarbeiten als auch bei der Betreuung der Tiere“, so Ellen Schütze. Als Vereinsmitglied kann man Gassigänger werden und mithelfen, das Gelände in Schuss zu halten, auch wenn das in Corona-Zeiten alles weitaus komplizierter ist.

„Prinz“ musste ins Tierheim, weil sich sein Besitzer nicht mehr um ihn kümmern konnte. Er wurde operiert und wartet auf einen neuen Besitzer. Quelle: Tierheim Tornow

So wenig Kontakt wie möglich - das wirkt sich auf die Tier-Vermittlung aus, die auf Online-Beratung umgestellt ist. Das ist sogar hilfreich, weil erste Informationen über das künftige Zuhause eines der Tornower Heimtiere gut über das Internet und Telefon ausgetauscht werden können. Erst dann gibt es einen Termin auf dem Gelände, um das Tier kennenzulernen. Wenn nötig, werden weitere Besuche vereinbart. Denn daran hat Corona nichts geändert: Bevor Hunde oder Katzen adoptiert werden können, findet eine ausführliche Beratung statt. „Das Tierwohl steht immer im Vordergrund“, so Ellen Schütze.

Kastrationen von Katzen wichtig

Deshalb hoffen die Vereinsvorsitzende und ihre Mitstreiter darauf, dass sich der Landkreis Oberhavel irgendwann doch dazu entschließt, eine Katzenschutzverordnung einzuführen, um die Kennzeichnungs- und Kastrationspflicht durchzusetzen. Jährlich werden etwa 40 gefundene und verwaiste Katzenbabys im Tierheim aufgezogen.

Im Tierheim Tornow werfen viele ausgesetzte Katzen ihre Jungen. Quelle: Tierheim Tornow

Ein Wunsch der Tierheimmitarbeiter muss wirklich bald in die Tat umgesetzt werden: die Pflasterung des Weges am Eingangstor. Der steht bei Starkregen komplett unter Wasser, sodass nicht einmal die Versorgungsfahrzeuge durchkommen. Perspektivisch soll das Hundehaus erweitert werden, damit verhaltensauffällige Hunde ohne Kontakt zu anderen nach draußen können. Solch eine Maßnahme ist aber nur mit einer Förderung zu bewältigen.

Vor allem Hunde und Katzen warten im Tierheim Tornow auf ein neues Zuhause. Quelle: Tierheim Tornow

Immerhin haben die Tierschützer selbst die Initiative ergriffen und sanieren die Hundezwinger. „Ein Gartenhaus mit Freilauf steht schon“, erzählt Ellen Schütze. Vielleicht gibt es dafür sogar bald mehr Bedarf. Denn nicht nur im Tierheim Tornow rechnet man mit mehr Bewohnern, wenn Hundehalter merken, dass sie mit ihren über das Internet gekauften Hunden nicht zurechtkommen. Verstärkt Anfragen gibt es schon, weil sich Männer und Frauen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um ihre Lieblinge kümmern können.

Von Martina Burghardt