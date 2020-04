Traumjob in Fürstenberg: Stefan Kadatz ist neuer Bauamtsleiter im Rathaus

Fürstenberg/Havel

Das eher grau gefärbte Bild, das Stefan Kadatz von Fürstenberg hatte, stammte noch von seinen Paddelausflügen zu DDR-Zeiten. Wie sehr sich die Stadt seitdem verändert hat, wurde ihm erst vor kurzem richtig bewusst. Seit dem 1. April ist er der neue Bauamtsleiter im Rathaus. „Ich bin motiviert und glücklich“, sagte er nach den ersten Erkundungstouren durch das Stadtgebiet und die Ortsteile. „Das ist so eine schöne Ecke, und hier gibt es so viel Potenzial“, schwärmt Stefan Kadatz.

Architektur statt Musik

Der 47-Jährige ist in Rostock geboren und aufgewachsen. Nach einer Tischlerlehre und dem Fachabitur in Pädagogik und Psychologie widmete er sich der Musik, lernte mehrere Instrumente, darunter Oboe und Saxofon, spielte unter anderem am Rostocker Theater. Anstatt eine Musikerkarriere einzuschlagen, entschied er sich für ein Architekturstudium. Einer der Gründe dafür: „Beides hat mit Mathematik zu tun“, so Stefan Kadatz. „Kunst, Kultur und Praxis passen zur Architektur“, sagt er.

Anzeige

Wechsel nach Panketal

Neben dem Studium arbeitete Stefan Kadatz zunächst bei einem Bauträger und dann in mehreren Architekturbüros, begleitete dort unter anderem verschiedene Großprojekte. Nachdem 2000 seine Tochter geboren wurde, wechselte er in die Gemeindeverwaltung Panketal ( Barnim), arbeitete dort im Bereich Hochbau, wurde Bauamtsleiter und war für das Sachgebiet Hochbau und Stadtplanung zuständig. Von 2008 bis 2016 war Stefan Kadatz außerdem stellvertretender Bürgermeister in Panketal.

Weitere MAZ+ Artikel

Zu Hause in Rheinsberg

Seit dem vorigen Jahr lebt Stefan Kadatz, frisch verheiratet, mit seiner Frau und vier Kindern im Alter von zwei Monaten bis 13 Jahren in Rheinsberg. Weil seine Großeltern von dort stammen und die Eltern dort lebten, ist das für ihn Heimat. Der Entschluss fiel ohne zweite Absicherung. „Wenn man so etwas für alles braucht, kommt man nie weiter“, ist er überzeugt. Die Ausschreibung der Fürstenberger Bauamtsleiterstelle kam genau zur richtigen Zeit. „Eine schöne Ecke“, sagt Stefan Kadatz und erklärt auch, woran er das mit seinem Architektenblick festmacht. „Die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sind so vielfältig. Es gibt Badestellen, Bootsstelle, Schleusen, Schiffsverkehr. Die Gegend ist nicht zersiedelt und dennoch weitläufig.“ Außerdem sieht er keine so großen Problemstellen, die nicht zu bewältigen wären.

Sanierung der Grundschule

Der neue Bauamtsleiter und fünf Mitarbeiter haben dennoch einige Aufgaben zu erledigen. Bürgermeister Robert Philipp freut sich über die Verstärkung. „Kontinuität im Bauamt ist viel wert“, sagt er. Die B-96-Ortsumfahrung und der geplante Bahnhofsumbau sind Themen, die sowohl die Verwaltung als auch die Politik noch eine Weile beschäftigen werden. Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen stehen aktuell unter anderem die Havelbrücke, der Bau des Wasserspielplatzes auf der Festwiese und die Gestaltung des Umfeldes der heimatkundlichen Ausstellung auf der Agenda. In der Drei-Seen-Grundschule findet gerade die schon 2019 begonnene Strangsanierung statt. Die Einarbeitungszeit wird für den neuen Bauamtsleiter ebenso wie für seine Kollegen von der Corona-Krise beherrscht. Stefan Kadatz ist dennoch optimistisch, dass sich sein Wunsch nach Kontinuität erfüllen wird. Wann er sich mit der Politikerlandschaft vertraut machen kann, ist allerdings noch unklar. Ob sich die Stadtverordneten schon Ende April wieder zur Sitzung zusammenfinden, wegen des Abstandhaltens eventuell in der Mehrzweckhalle, ist noch nicht entschieden.

Von Martina Burghardt