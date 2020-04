Firmenchef: „Ich kämpfe um mein Baby“

Mildenberg

Für Markus Frielinghaus beginnt jetzt die Zeit, in der eigentlich wieder Geld in die Kasse kommen sollte. „Aber ich befürchte, dass es keine Einnahmen geben wird“, sagt der Unternehmer aus der Touristikbranche. Wegen der Corona-Pandemie. Wegen ausbleibender Touristen. Wegen stornierter Buchungen. Seit zehn Jahren schickt er seine Kunden von Mildenberg aus mit dem Floß in den Urlaub. Sie haben das eigene Wohnmobil dabei. „Freecamper" nennt sich diese Form.

Viele Kosten, aber kaum Einnahmen

Und nun droht der Kollaps. „Ich habe laufende Kosten. Mieten, Pachten, Versicherungen. Im Winter wurden Servicearbeiten an den Booten gemacht. Die Rechnungen kommen jetzt. Ich habe mir einen hochwertigen Motor gekauft. In Mildenberg gibt es einen Mitarbeiter. Und nun ist die Krise da. In unserer Branche dürfen wir mindestens bis zum 19. April keine touristischen Angebote machen.“ Sein Unternehmen sei vom Corona-Virus und dessen Folgen sehr stark betroffen. Er wisse nicht, wie es weitergeht. Markus Frielinghaus, Jahrgang 1968, hofft in dieser Zeit auf Solidarität der Campinggemeinde. Er hat eine Idee. Die Urlauber, die schon eine Anzahlung getätigt hätten, sollten diese stehen lassen. Andere, die ihren Urlaub auf dem Floß erst geplant hätten, könnten ebenfalls ihre Anzahlung leisten. „Mit jedem Betrag wird die Liquidität der Firma gesichert.“ Und: „Der gezahlte Betrag wird auf eine Buchung in den nächsten fünf Jahren angerechnet“, versichert Frielinghaus. Motto: Zahle jetzt, fahre später!

Hoffnungsschimmer auf der Homepage

Michael aus Baden Württemberg habe nach der Anzahlung sogar die Restzahlung vorgenommen. Auf der „freecamper“-Homepage schreiben Corinna und Uwe aus Hessen: „Wir lassen die bisher geleistete Zahlung stehen und sind zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung finden.“ Und Joachim aus Baden-Württemberg hält sowohl an der Buchung als auch an der Anzahlung fest und notiert: „Ich gehe davon aus, dass bis Juni zumindest die Reisebeschränkungen im Inland wieder etwas gelockert werden. Wir sind froh, wenn ihr das als Urlaubsanbieter überleben werdet.“

Markus Frielinghaus ist folgendes klar: „Mein Hilferuf hat egoistische Züge. Die ’freecamper’ sind weder gemeinnützig noch wohltätig. Weder systemrelevant noch essenziell. Sie decken kein Grundbedürfnis und sie sind nicht lebensnotwendig. Es gibt in diesen Krisenzeiten bestimmt viele Menschen, denen es schlecht geht, viel schlechter als uns. Ich denke dabei vor allem an die Gesundheit der Menschen, denn die ist am wichtigsten.“ Aber er wolle nichts unversucht lassen.

Eines der Flöße, die Markus Frielinghaus in Mildenberg vermietet. Quelle: Armin Heun

Zehn Jahre gibt es die neue Urlaubsform „Camping auf dem Wasser“. Und zehn Jahre gibt es „freecamper“. Über 3700 Gäste hat allein der Pionier und Marktführer Markus Frielinghaus auf den Flößen seiner freecamper-Flotte gezählt. 2010 brachte er mit seiner Firma „freecamper boot & camping GmbH“, deren geschäftsführender Gesellschafter er ist, die ersten beiden motorisierten Flöße zum Schwimmen. Er war der erste in Deutschland, der die Urlaubsformen Camping und Hausbooturlaub miteinander verband. Inzwischen vermietet er neun Flöße für Wohnwagen und Wohnmobile. „Das Modell funktioniert!“

Nach den Auszeichnungen „Brandenburgischer Tourismuspreis“ und „Ausgewählter Ort“ wurden die „freecamper“ 2011 vom Deutschen Tourismusverband (DTV) für den Deutschen Tourismuspreis nominiert. Frielinghaus: „Die gesamte Campingbranche profitiert von den neuen Möglichkeiten, weil das originäre Landfahrzeug – also der Wohnwagen beziehungsweise das Wohnmobil – jetzt einen Zusatznutzen als Wasserfahrzeug bekommt.“

Noch ist nicht daran zu denken, dass demnächst ein Floß vom Mildenberger Hafen ablegt. Markus Frielinghaus: „Aber der ’freecamper’ ist mein Baby, und für das Baby kämpfe ich jetzt.“

Von Stefan Blumberg