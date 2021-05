Überraschung: Einer der größten deutschen Hausboot-Vercharterer zieht in Oberhavels Norden

Fürstenberg

Großer Zuwachs für Oberhavels Tourismusbranche: Das Charterunternehmen Kuhnle-Tours wird einen großen Teil seiner Flotte aus Mecklenburg-Vorpommern nach Oberhavel in Brandenburg verlegen. Das teilte Geschäftsführer Harald Kuhnle, der die Firma vor 40 Jahren gegründet hat, in dieser Woche am Hauptsitz der Unternehmensgruppe in Rechlin an der Müritz mit. „In den nächsten Tagen werden wir die ersten 20 Boote nach Zehdenick überführen“, so Kuhnle. Weitere Hausboote der größten deutschen Charterflotte werden nach Fürstenberg gebracht.

Ministerpräsidentin Schwesig als Wechselgrund

Als Grund für die größte Überführungsaktion der Firmengeschichte nannte der Unternehmer die Ankündigung der Mecklenburger Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, den Tourismus-Lockdown um einen weiteren Monat zu verlängern. „Während Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sein Land vorsichtig und mit Augenmaß für kontaktarme Urlaubsarten öffnet, hat Frau Schwesig alle Einwände des Tourismusverbands MV, der drei Industrie- und Handelskammern und der Unternehmen im Land ignoriert.“ Die Verlegung der Boote sei wichtig, um nicht noch mehr Bootstörns stornieren zu müssen. Brandenburg öffnet am kommenden Freitag, 21. Mai 2021, das Land für geimpfte, genesene und negativ getestete Bootscrews. Brandenburg habe verstanden, dass es unterschiedliche Urlaubsformen gibt, von denen unterschiedliche Infektionsrisiken ausgehen - im Gegensatz zur Regierung in Mecklenburg. Für die touristische Zukunft des Landes sehe er nicht nur aufgrund der jüngsten Entscheidung schwarz. Insbesondere die gut ausgebildeten Fachkräfte des ehemals führenden deutschen Reisegebiets würden vermehrt in die Nachbarbundesländer und in ausländische Tourismusdestinationen abwandern, so Kuhnle. Er rechnet zudem mit einem Ausverkauf der touristischen Liegenschaften und der Entwicklung von einem Urlaubsland für alle Menschen hin zu einem Ausflugsort für wenige.

Massiver Ausbau der Standorte im Norden Oberhavels

Bisher ist der Vercharterer schon in Fürstenberg und Zehdenick vertreten, baut sein Engagement an den Standorten in den kommenden Wochen mit der Verlegung massiv aus. Zum Unternehmen gehören mehr als 100 Hausboote verschiedener Klassen, die ihre neue Heimat in Oberhavels wasserreichem Norden finden sollen. Die Kuhnle-Group beschäftigt rund 100 Mitarbeiter. Gegründet 1981 ist das Unternehmen einer der größten deutschen Direktanbieter von Hausbootferien. Seit 1991 war es in Mecklenburg-Vorpommern ansässig, zunächst in Waren, ab 1995 im Hafendorf Müritz. Zum Unternehmen gehört eine eigene Werft. Weitere Standort befinden sich in Frankreich und Polen.

Von Björn Bethe