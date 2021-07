Oberhavel

Die Coronazahlen steigen wieder leicht an, dennoch lechzen die Menschen in Oberhavel nach Urlaub. Das merken auch die Reisebüros im Landkreis. Der Trend gehe stark zu Autoreisen – und zwar vor allem dorthin, von wo man angesichts der Coronapandemie schnell wieder nach Hause kommt.

Das sei in erster Linie Deutschland, erklärt Sven Ihlgus vom Reisebüro GFB Reisen in Hennigsdorf. „Auch Österreich und Polen werden sehr gut angenommen“, so Ihlgus, der in diesen Tagen auch viele Busreisen innerhalb von Deutschland, aber auch in umliegende Länder verkauft. Wegen der vielen pandemiebedingten Auflagen seien die Buchungen von Flugreisen indes noch verhalten. „Es zieht aber auch schon an. Und wenn die Leute fliegen, dann in die vermeintlich sicheren Gebiete wie Mallorca oder die Balearen oder Griechenland.“

Buchungszahlen immer noch geringer als 2019

Die Buchungszahlen sind aber noch immer weitaus geringer als etwa 2019, wo es für die Branche sehr gut gelaufen sei. „Es wird sich erst zum Herbst wieder einpegeln. Es sei denn, es passiert wieder etwas“, so Sven Ihlgus mit Blick auf eine mögliche vierte Welle. Er erwartet aber generell, dass das Reiseverhalten der Menschen sich auch nach der Corona-Pandemie ändern werde. „Viele schauen doch nach nachhaltigeren Reisen“, so der Fachmann.

„Es sind in diesem Jahr vorwiegend Destinationen, die mit dem Auto erreichbar sind“, sagt Edyta-Maria Schwebs, die in Velten das kleine Reisebüro „Memory Tours“ betreibt. Das sind dann Ziele in Deutschland, Österreich, Kroatien oder Polen. Wenn es um Flüge geht, dann buchen die Leute in der Region Reisen in den Mittelmeerraum. „Was soll man den Leuten momentan auch anderes verkaufen?“, fragt die Veltenerin. Durch die aktuelle Situation sei es weiterhin schwierig, einzuschätzen, wie die Lage in den Reisezielen in aller Welt sei. In Deutschland sei nach wie vor die Ostsee angesagt oder auch der Süden. Wer aber heute noch buchen wolle, der müsse flexibel sein. „Vieles ist ausgebucht“, so die Veltenerin. Und das, was noch verfügbar sei, sei oft recht teuer.

Kurzfristige Buchungen

Und noch ein Trend lasse sich ablesen. Denn momentan buchen die Menschen die Reisen recht kurzfristig. Immerhin gehe es auch darum, zu schauen, wohin man ganz konkret reisen könne und wo es eventuell Reisewarnungen gebe. „Das Sicherheitsbewusstsein bei den Menschen ist recht groß“, sagt Edyta-Maria Schwebs. „Viele verzichten auf Urlaub.“ Manche ihrer Kunden sehe sie jetzt das zweite Jahr nicht mehr. Oder die Leute haben sich in den vergangenen Monaten ein Wohnmobil zugelegt und seien selbstständig unterwegs. Das sei ein weiterer Trend, den sie ausgemacht habe.

Sie habe Glück, dass sie ihr Reisebüro in den eigenen Wänden betreibe. „Deshalb trifft mich die Krise nicht so extrem. Aber ich möchte nicht in der Haut der anderen Reisebüro-Betreiber stecken.“

Warnung vor übertriebenem Optimismus

Vor übertriebenem Optimismus warnt Doreen Riensberg. Wie die Betreiberin von „Coffee & Travel“ in Fürstenberg sagt, seien die Leute sehr vorsichtig. Sie würden wohl schon ganz gerne wieder auf Reisen gehen, reagierten aber auch immer wieder auf die eine oder andere Hiobsbotschaft – wie etwa zuletzt pandemiebedingte Einschränkungen in Portugal – mit neuerlicher Zurückhaltung. Zudem sei zu beobachten, dass die Reiseangebote aufgrund der Unsicherheiten geringer ausfallen. Auch die Zahl der Flugangebote sei aufgrund etlicher Entlassungen von Personal eher gering. Hotels und Pensionen bräuchten Zeit, Hygienekonzepte auszuarbeiten. Und die wenigen, die bereits genehmigungsfähige Konzepte hätten, seien natürlich schnell ausgebucht. Überdies hätten die Preise für Reisen enorm angezogen. International gefragt seien derzeit die Griechischen Inseln, aber auch Italien, Mallorca und Kroatien. Und es gebe bereits jetzt etliche Nachfragen für Reisen nach Ägypten in dem kommenden Winter. Innerhalb Deutschlands konzentriere sich das Interesse der Leute sehr stark auf die Ostsee. Da gleiche die Aussicht, einen Urlaubsplatz zu bekommen der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Zudem würden sich die Kosten auf einem sehr hohen Niveau bewegen.

„Viele Leute möchten schon ganz gerne verreisen, machen sich aber gleichzeitig Sorgen um die Notwendigkeit von Impfungen, die Pflicht zu regelmäßigen Tests oder auch das Geld“, sagt Doreen Riensberg. Zudem sorgten unterschiedliche Corona-Richtlinien in den einzelnen Ländern und Reiseregionen sowie die Angst vor möglichen Quarantänefristen für wachsende Unsicherheiten. Im Endeffekt würden die Leute dann schließlich doch zu Hause bleiben. Hoffentlich, so die Geschäftsfrau, sorge die Delta-Variante nicht dafür, dass wir im Herbst vor einem neuerlichen Lockdown stehen.

