Fürstenberg

Am Samstagvormittag fuhr gegen 11 Uhr auf der B96 zwischen Fürstenberg und Neustrelitz ein 55-jähriger VW Fahrer in Folge von Unaufmerksamkeit auf einen vorausfahrenden PKW Ford eines 67-Jährigen auf, welcher verkehrsbedingt Bremsen musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5500 Euro, wobei der PKW des Geschädigten nicht mehr fahrbereit blieb.

Von MAZonline