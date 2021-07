Himmelpfort

In der Nacht zu Sonntag (18. Juli) wurden zwei Autos, die in der Stolpseestraße abgestellt waren, durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Wagen der Marken Suzuki und VW mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Zudem wurde an einem der Fahrzeuge der Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt.

Von MAZonline