Fürstenberg

Bei einem Unfall in Fürstenberg ist am Montagmorgen ein 15-jähriger Mopedfahrer verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 6.40 Uhr, als eine 33-jährige Kiafahrerin mit ihrem Wagen von der Rheinsberger Straße auf die Brandenburger Straße (B 96) in Richtung Zentrum auffahren wollte und dabei offenbar das Moped übersah. Der Simson-Fahrer stürzte, verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der schaden liegt bei 4000 Euro.

Von MAZonline