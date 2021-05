Fürstenberg

Ein Autofahrer ist am Sonntagmittag in der Bredereicher Straße in Fürstenberg in eine Hecke gefahren und anschließend geflüchtet. Zeugen hatten den Vorfall bemerkt und die Polizei verständigt. Die alarmierten Ordnungshüter konnten den 52 Jahre alten Fahrzeugführer zügig ermitteln und statteten ihm einen Besuch ab. An der Hecke und am Auto entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Der Mann verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv und leistete Widerstand, wie die Polizei mitteilte. Die Ordnungshüter mussten den 52-Jährigen zu Boden bringen und fixieren. Ein Atemalkoholtest – den der Mann zunächst verweigerte, später jedoch vollzog – ergab ein Wert von 1,96 Promille. Die Polizisten nahmen mehrere Anzeigen auf und ordneten eine Blutprobe des Mannes an.

Von MAZonline