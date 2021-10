Verstärkung für Fürstenbergs Feuerwehren: 13 auf einen Streich

Fürstenberg/Havel

Die neuen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenberg sowie der freiwilligen Feuerwehren aus den Ortsteilen der Wasserstadt absolvierten am vergangenen Sonnabend die Prüfung ihres Grundlehrganges Truppmann 1. 13 neue Kameradinnen und Kameraden, drei Frauen und zehn Männer, war zuvor an insgesamt acht Wochenenden geschult und ausgebildet worden, um in Zukunft nun tatkräftig an Einsätzen der freiwilligen Feuerwehr teilnehmen zu können.

Praktische Prüfung in Himmelpfort

Sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenberg, vier aus der Freiwilligen Feuerwehr Bredereiche und zwei aus der Freiwilligen Feuerwehr Himmelpfort. Das Alter der Kameradinnen und Kameraden lag zwischen 17 und 39 Jahren. Alle haben sich erfolgreich durch Theorie und Praxis gekämpft, so dass sie nun ein Grundwissen in den Bereichen Brand und technische Hilfeleistung haben. Dieses erlernte Grundwissen mussten alle 13 Prüflingen am Sonnabend zeigen. Pünktlich um 8 Uhr startete die schriftliche Überprüfung. Anschließend ging es nach Himmelpfort, wo die praktische Überprüfung abgenommen wurde. Dabei mussten die Frauen und Männer zum Beispiel eine Wasserentnahmestelle an einem offenen Gewässer einrichten und zeigen dass sie in der Lage sind, eine Einsatzstelle zu sichern.

Stadtwehrführer Dirk Stolpe lobt das Durchhaltevermögen

Unter acht wachsamen Augen der Ausbilder und von Fürstenbergs Bürgermeisters Robert Philipp zeigten die Kameradinnen und Kameraden sehr gute Leistungen und können sich nun Truppfrauen und Truppmänner. „Ich finde es wirklich klasse, dass alle Teilnehmer an der Ausbildung so hervorragend durchgehalten haben“, sagte Stadtwehrführer Dirk Stolpe und fügte hinzu: „Es ist schon eine ziemliche Herausforderung, acht Wochen lang immer am Freitag und Sonnabend diese Ausbildung zu absolvieren, zumal, wenn man Familie hat.“

Die Wehrführung bedankt sich auf diesem Wege bei allen Mitwirkenden, die die achtwöchige Ausbildung möglich gemacht haben und wünscht den Truppfrauen und Truppmännern, dass sie immer heil und gesund von allen Feuerwehreinsätzen zurückkommen.

Von Bert Wittke