Weihnachtsprogramm der Grundschüler

Bredereiche

In die festlich geschmückte Sporthalle in Bredereiche passte am Mittwochabend kein Tannenzweig mehr. Die Schneemänner in den Basketballkörben, die Wanddekoration, der Weihnachtsbaum – alles war liebevoll vorbereitet, denn Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und Bekannte freuen sich schon lange auf das alljährliche Weihnachtsprogramm der Grundschulkinder. Die Mädchen und Jungen haben seit den Herbstferien fleißig daran gearbeitet, um sich gemeinsam mit ihrem Publikum auf das Fest einzustimmen.

„Ein aufregendes Jahr liegt hinter uns“, sagte Schulleiterin Patricia Draczow zur Begrüßung. „Das Sportfest, der Crosslauf, Besuche im Kinderforstamt Neuroofen und im Englisch-Theater“, zählte sie als die Höhepunkte auf.

Die internationale Konferenz der Weihnachtsmänner in Bredereiche. Quelle: Martina Burghardt

„Ich kann es gar nicht erwarten, nun sind es nur noch ein paar Tage bis Heiligabend“, begrüßte Lotti aus der 6. Klasse die Gäste. Gemeinsam mit Mia aus der 5. Klasse führte sie durch das einstündige Programm ihrer Mitschüler. Bei der Auswahl der Lieder, Gedichte und Stücke hatten die jungen Akteure ein Mitspracherecht.

Sternenlied und Weihnachtsgedicht

Es ist schon Tradition, dass alle Grundschulkinder gemeinsam zum Auftakt des Weihnachtsprogrammes das Lied „Guten Abend schön Abend“ auf der Bühne singen. Die Dritt- und Viertklässler hatten ein Lied vom Schenken und ein Gedicht über die Weihnachtszeit einstudiert. Das Sternenlied, das die Kinder der ersten und zweiten Klassen sangen, ihr Stück „Wir helfen Frau Holle“ und das englische Lied vom „Brown bear“ kamen ebenfalls gut an.

Lustig wurde es bei der internationalen Weihnachtskonferenz der Klassen drei und vier, geleitet vom „wichtigen Wichtel“. Daran nahm zum Beispiel der kurzärmelige Santa Claus aus Australien teil, der von weißen Stränden und schlittenziehenden Kängurus erzählte. Mit dabei auch Väterchen Frost, bei dem sowieso immer Schnee liegt, und Befana, die gute Fee, die in Italien die Geschenke bringt. Santa Claus aus den USA wusste von Kunstschnee zu berichten, den seine Landsleute verteilen, wenn es mal an der echten weißen Pracht fehlt.

Die Prinzessin auf der Erbse auf der Bühne in Bredereiche. Quelle: Martina Burghardt

Höhepunkt des Programms war das von den Schülern der fünften und sechsten Klasse in Szene gesetzte Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“. Das Königspaar Kasimir und Kunigunde scheute keine Mühe, den Prinzen mit einer echten Prinzessin zu verheiraten. Obwohl die meisten wissen, wie die Geschichte ausgeht, waren die Zuschauer gespannt, was die Erbse unter der Matratze bewirken wird.

Zum Abschied sangen Schüler und Zuschauer gemeinsam das Lied „Feliz Navidad“ – auch das gehört in Bredereiche dazu.

Einnahmen für die Klassenfahrt

Vor der Sporthalle hatten die Eltern und Schüler der fünften und sechsten Klasse für einen Imbiss gesorgt. Es gab Grillwurst und Getränke. Die Schüler boten ihre selbst gebackenen Plätzchen an. Die Einnahmen aus dem Verkauf und auch die Spenden, die am Ausgang der Sporthalle gesammelt wurden, werden für die Klassenfahrt im nächsten Jahr gebraucht. Ziel ist die Burg Stargard.

Ein Ausflug mit allen 80 Schülern der Grundschule An der Mühle Bredereiche nach Berlin, wo sie die Kinderrevue im Friedrichstadtpalast sahen, stand nach dem aufregenden Auftritt beim Weihnachtsprogramm auf dem Stundenplan vor den Ferien und außerdem ein Besuch des Märchenerzählers.

Von Martina Burghardt