Fürstenberg/Havel

Die Freiwillige Feuerwehr Fürstenberg ist am Montag gegen 11 Uhr alarmiert worden. Oberhalb des Fisch-Kanu-Passes in der Bahnhofstraße war eine milchige Flüssigkeit bemerkt worden, die offensichtlich aus einem PVC-Rohr ins Wasser gelaufen war. Wie der stellvertretende Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Hardy Mattern sagte, habe sich die unbekannte Flüssigkeit am Grund des Wassers abgesetzt. Als die Feuerwehrleute eintrafen, sei keine Flüssigkeit mehr ins Wasser gelaufen.

PH-Wert-Bestimmung durchgeführt

Die Kameraden hätten dann zunächst den Fachberater für Gefahrenstofflagen im Land Brandenburg, Alexander Trenn von der Freiwilligen Feuerwehr Schwedt, konsultiert. Dieser empfahl eine PH-Wert-Bestimmung des Wassers. Die Teststreifen, so der Einsatzleiter, hätten neutral reagiert. Folglich war nicht davon auszugehen, dass es sich bei der milchigen Flüssigkeit um einen Gefahrstoff handelt.

Nach etwa eineinhalb Stunden konnte der Einsatz, an dem zehn Kameraden mit zwei Fahrzeugen beteiligt waren, beendet werden. Mitarbeiter des Wasser- und Bodenverbandes wurden von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt und waren ebenfalls am Ort des Geschehens.

Von Bert Wittke