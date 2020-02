Schlafende Fledermäuse gezählt

Zootzen

Myotis myostis, abgekürzt my my, ist im Eiskeller am Waldhof Zootzen eindeutig in der Überzahl. Das Große Mausohr hält dort derzeit neben anderen Fledermäusen seinen Winterschlaf. Mit Kescher, Taschenlampe und Zange machten sich am Sonntagvormittag die Mitglieder des Fördervereins Waldschule Zootzen auf den Weg zu dem bekannten Winterquartier am Zootzener Ufer des Stolpsees, um die Tiere zu zählen und zu beringen.

Unterstützt wurden sie dabei von Dietrich Doll aus Neuruppin, dem Experten, der an diesem wie an zahlreichen anderen Standorten in Brandenburg den Bestand der Tiere überwacht und sein Wissen unter anderem an Kinder und Jugendliche weitergibt. Bereits am Sonnabend hatten sich die Vereinsmitglieder eingehend mit dem Thema Fledermaus befasst. Die Arten- und Geschlechterbestimmung, die Datenerfassung und Kennzeichnung klappte deshalb richtig gut.

Im Eiskeller an der Waldschule Zootzen überwintern weniger Fledermäuse als in den Jahren zuvor. Quelle: Martina Burghardt

Konnten im vergangenen Jahr noch 23 Exemplare des Braunen Langohrs, des Große Mausohrs und der Fransenfledermaus in dem ehemaligen Gaststätten-Eiskeller registriert werden, waren es diesmal lediglich elf Tiere der selben Arten, die meisten davon bereits beringt.

Mit Hilfe des Experten bestimmten die Naturschützer in Zootzen Quelle: Martina Burghardt

Ein Braunes Langohr entwischte den wissbegierigen Besuchern, es wird sich nach der Aufregung aber wieder einen Schlafplatz suchen, wie Vereinsvorsitzender Rafael Noster versicherte. Er half dabei, die Tiere aus ihren Verstecken zu holen und in Keschern zu sammeln, aus denen sie einzeln entnommen werden konnten, um gewogen und gemessen zu werden.

Alte Bekannte dabei

Die mit Nummern versehenen Ringe sind in Wahrheit Klammern, die praktisch am „Unterarm“ der Fledermäuse so befestigt werden, dass die Flughaut beweglich bleibt. Eine „alte Bekannte“ konnte Dietrich Dolch ausmachen. Die Fledermaus ist höchstwahrscheinlich erst vor kurzem in der „Wochenstube“ in Ravensbrück, die sich in einem Keller befindet, registriert worden.

Die Fledermäuse im Eiskeller an der Waldschule Zootzen werden nur kurz im Winterschlaf gestört. Nach der Registrierung suchen sie sich wieder einen ruhigen Platz. Quelle: Martina Burghardt

Dass diesmal nur wenige Fledermäuse im Eiskeller überwintern, liegt womöglich an der Trockenheit, denn die Tiere mögen es eher feucht und kalt. An anderen Standorten habe sich die Zahl kaum verändert, so Dietrich Doll. Allerdings seien es momentan „keine rosigen Zeiten“ für Insektenfresser.

Aktionen wie diese in Zootzen bedeuten zwar Stress für die Fledermäuse. Aber „nur wenn man die Tiere und ihre Lebensweise kennt, kann man sie schützen“, so Dietrich Doll, der schon seit mehr als 30 Jahren nach Zootzen kommt. Der Eiskeller ist einer der Standorte in Brandenburg, die am längsten durchgängig beobachtet werden.

Am Sonnabend ist Umzug

Der Förderverein trifft sich einmal im Monat. Allerdings gibt es schon am Sonnabend den nächsten Termin. Dann wird das Lager in Zehdenick ausgeräumt, alle Einrichtungsgegenstände werden wieder in den Waldhof Zootzen gebracht. Die Einrichtung wird am 1. März vom Landkreis Oberhavel an das Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI) übergeben. Der Förderverein darf wieder einziehen.

Von Martina Burghardt