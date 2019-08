Fürstenberg/Havel

Bahnhöfe sind gewöhnlich Durchgangsorte für Reisende. Aber für manche sind sie ein Sehnsuchtsort und das Ziel, an dem sie sich niederlassen. So auch für die Berliner Bildhauerin Amelie Kemmerzehl, die seit einem knappen Jahr dauerhaft am Bahnsteig von Fürstenberg/ Havel wohnt. „Ich habe mich in den Bahnhof...