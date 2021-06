Zeugnisübergabe an Jugendliche von Neustart: Den Erfolg nun vergolden

Zootzen/Tornow

„Das ist ein großartiger Erfolg“, sagt Norbert Schröder und schaut dabei mit feierlichem Blick in die Runde. Nun, so der Leiter der Jugendhilfeeinrichtung Neustart der Evangelischen Johannesstift Jugendhilfe gGmbH in Zootzen, gelte es, diesen Erfolg zu vergolden und mit dem erreichten Schulabschluss etwas anzufangen.

Sowohl für die Jugendlichen als auch die Lehrerschaft gab es Blumen. Quelle: Bert Wittke

In der Mühle Tornow hatten sich am Mittwoch zahlreiche junge und auch ältere Leute versammelt, um traditionell gemütlich zusammen zu sitzen und zu feiern. Und dazu gab es auch allen Grund: Elf Jugendliche der Jugendhilfeeinrichtung Neustart haben in diesem Jahr erfolgreich den Schulabschluss gemeistert. Nun erhielten sie aus den Händen von Norbert Schröder und im Beisein ihrer Lehrer und Betreuer die Zeugnisse. Der Neustart-Leiter erinnert zuvor daran, dass es in jüngster Vergangenheit für alle Beteiligten ein ganz besonders schweres Arbeiten war. Infolge der Corona-Pandemie habe man quasi 15 Monate lang die Schotten der Neustart-Einrichtung in Zootzen dicht machen müssen. Umso höher sei die Tatsache einzuschätzen, dass alle Jugendlichen einen Abschluss erzielen konnten. Und er danke in diesem Zusammenhang, so Norbert Schröder, allen Lehrerinnen und Lehrern für deren unermüdlichen Fleiß und Einsatzwillen. Es sei für ihn immer wieder das allergrößte Wunder, wie es ihnen gelinge, die Jugendlichen für die Schule zu begeistern. Die jungen Leute erhalten in der Einrichtung in Zootzen Unterricht, teilweise auch einzeln, die entsprechenden Prüfungen müssen sie dann jedoch an einer Schule absolvieren. „Wir wollen ja schließlich nicht, dass uns einer womöglich Mauschelei vorwirft, wenn es um die Abschlüsse geht“, so Norbert Schröder.

Einrichtungsleiter Norbert Schröder überreicht jedem Jugendlichen sein Zeugnisse und fand immer auch noch ein paar herzliche und motivierenden Worte. . Quelle: Bert Wittke

Der Einrichtungsleiter fand anschließend beim Überreichen der Zeugnisblätter für alle Jugendlichen sehr herzliche Worte, die er hier und da auch mit einem Schuss Humor würzte. So bezeichnete er zum Beispiel Max als einen gemütlichen Menschen, der immer erst etwas „getreten“ werden müsse, damit er in die Gänge kommt. Doch spätestens, nachdem Max einmal die Woche zum Rapport bei Norbert Schröder im Büro antreten musste, habe der junge Mann endlich mehr Fahrt aufgenommen. Am Ende steht die erweiterte Berufsbildungsreife. Als „großartigen Erfolg“ bezeichnete Norbert Schröder die erlangte Berufsbildungsreife von Jonas. Bei ihm habe kaum jemand daran geglaubt, dass er einen Abschluss erreichen könnte. Doch Jonas hat allen das Gegenteil bewiesen. Und er verschwieg nicht, dass er dabei die Hilfe eines Freundes hatte. Ralil hat mit ihm zusammen gelernt. Vor allem in den Fächern Geschichte und Biologie. Ralil ist 18 Jahre. Sein Vater stammt aus Tunesien, die Mutter ist Deutsche. „Das ist doch eine ganz normale Geste“, antwortete Ralil, als er nach den Gründen für seine Hilfsbereitschaft gefragt wurde. Ralil selbst hat die Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreicht und möchte nun in Oranienburg eine Lehre zum Facharbeiter im Bereich Sozialwesen und Gesundheit machen. Die 17-jährige Vivien hat den gleichen Abschluss wie Ralil hingelegt. Nun möchte sie in Berlin den Beruf der Einzelhandelskauffrau erlernen. Und auch Vincent machte am Mittwoch ein fröhliches Gesicht und lachte mit der Sonne um die Wette. Er beginnt nun nach dem erfolgreichen Schulabschluss eine Lehre im Mercedes-Autohaus Endress in Oranienburg.

Ralil (r.) hat Jonas beim Lernen geholfen. Dafür bedankte sich dieser bei der Zeugnisausgabe mit einem Präsent. Quelle: Bert Wittke

Als schließlich alle Jugendlichen ihre Zeugnisse in den Händen hielten, meldete sich Jonas eilig zu Wort. Er wolle noch etwas sagen, meinte der jungen Mann. Dann griff er schnell zu einem Präsent und überreichte es Ralil, der ihm beim Lernen so erfolgreich Nachhilfe gegeben hatte. Dafür wolle er sich ganz herzlich bedanken. Jonas erntete für diese Aktion von allen Seiten warmen Applaus. Natürlich gingen auch die Lehrer nicht leer aus. Bei ihnen bedankte sich Norbert Schröder mit vielen lobenden Worten und bunten Blumensträußen. Nun komme es darauf an, und bei diesen Worten wandte sich der Neustart-Leiter wieder an die Jugendlichen, bei der Ausbildung durchzuhalten. Auch dann, wenn es mal eng werde. Und dass werde es sicher das eine oder andere Mal. „Nutzt die Chance und fangt mit eurem Abschluss etwas an“, forderte die jungen Leute auf und ergänzte: „Das wäre für uns Lehrer und Betreuer der schönste Lohn.“

Blumen gab es auch für die Lehrerschaft. Hier bedankt sich Norbert Schröder bei Geschichtslehrerin Grit Philipp, die zugleich Teamleiterin der Lehrerschaft ist. Quelle: Bert Wittke

Während einige Jugendliche weiter in Zootzen bleiben, ziehen andere allein oder auch zu zweit in eigene Wohnungen, wo sie weiterhin betreut werden, aber zugleich auch lernen, ihr tägliches Leben allein zu organisieren und zu meistern. Solche Unterkünfte befinden sich zum Beispiel in Gransee.

Vivien und Ralil haben einen sehr guten Abschluss hingelegt. Sie erreichten die Fachoberschulreife mit Berechtigung für die gymnasiale Oberstufe. Quelle: Bert Wittke

Bei Neustart in Zootzen leben zurzeit 22 Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren. Es handelt sich dabei um Jugendliche, die verhaltensauffällig sind und teilweise mit Drogenproblemen zu kämpfen hatten. Einige von ihnen, so Norbert Schröder, hätten auch schon Erfahrungen mit dem Leben auf der Straße machen müssen. Die Jugendlichen werden bei Neustart von 45 Mitarbeitern betreut. Im nächsten Jahr feiert die Einrichtung in Zootzen ihr 20-jähriges Bestehen.

Von Bert Wittke