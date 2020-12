Zwei Tage lang Festessen aus der dem Gasthaus „Zur Linde“ in Fürstenberg

Fürstenberg/Havel

„Dass es so hart kommt, hätte ich nicht gedacht“, sagt Siegfried Schröder. Und dann fügt der Gastwirt „Zur Linde“ aus der Brandenburger Straße 61 in Fürstenberg hinzu: „Ich war optimistisch und hatte darauf spekuliert, dass wir so um den 20. Dezember herum das Gasthaus wieder aufmachen dürfen.“ Aber da hat der gebürtige Hallenser, der eigentlich eine wahre Frohnatur ist, die Rechnung ohne den erneuten coronabedingten Lockdown gemacht. Vorerst bis zum 10. Januar müssen alle Lokalitäten geschlossen bleiben.

Eigentlich wollte „Siggi“, der kurz vor seinem 67. Geburtstag steht, seine Weihnachtsgäste in der „Linde“ empfangen und bewirten. Geht leider nicht. Quelle: Uwe Halling

Anzeige

Deshalb hat Siegfried Schröder, den alle seine Freunde nur einfach Siggi“ oder in Anspielung auf den von ihm geführten Gasthof „Zur Linde“ auch „Sieglinde“ nennen, nun umgeplant. „Ich habe vielleicht etwas zu lange gewartet“, gibt der Gastwirt zu. Aber seit etwa einer Woche können nun alle Passanten, die an „Linde“ vorbeilaufen oder vorbeifahren sehen, was Siggi sich ausgedacht hat – Essensgerichte außer Haus. Sie sind fein säuberlich auf insgesamt drei großen schwarzen Tafeln aufgelistet: Entenkeule mit Klößen, Rotkohl oder Rosenkohl, Rinderroulade mit Klößen, Rotkohl oder Rosenkohl, Schnitzle „au four“ oder „Champignon“ mit Herzoginkartoffeln. Wer darauf während der Feiertage Appetit hat, kann im Gasthaus „Zur Linde“ in Fürstenberg noch bis zum 22. Dezember vorbestellen. Bitte dazu die Telefonnummer 033093/3 24 06 benutzen. Sollte der Gastwirt nicht gleich am Hörer sein – dann einfach Name und Telefonnummer hinterlassen. „Ich rufe ganz bestimmt zurück“, verspricht „Siggi“.

Ab sechs Portionen wird auch nach Hause geliefert

Ab sechs Portionen wird das Festessen in einem Umkreis von etwa zehn Kilometern auch frei Haus geliefert. Ansonsten könne man sich, so der 66-Jährige, das Essen an den beiden Feiertagen dann direkt am Hintereingang der Linde abholen. Natürlich werden zu den Weihnachtsfeiertagen beide Köchinnen der „Linde“ am Kochherd stehen, damit auch jeder Besteller sein Essen pünktlich bekommt.

Am Hintereingang des Gasthause „Zur Linde" in Fürstenberg können an den beiden Weihnachtsfeiertagen die vorbestellten Essen abgeholt werden, Quelle: Uwe Halling

Ansonsten hat Siegfried Schröder angekündigt, die Schließzeit wieder mit einigen Renovierungs- und Aufräumarbeiten verbringen zu wollen. „Irgendetwas gibt es doch in so einem Gasthaus immer zu tun“, ist er sicher. Das Lager aufräumen, hier ein Regal zusammenbauen oder dort ein Bild aufhängen – übers Jahr würden immer Arbeiten liegenbleiben, weil es wichtigere Dinge zu tun gibt. Dazu gehört auch, dass sich „Siggi“ Gedanken machen wird, was er den Leuten zum Jahreswechsel an Speisen zum Abholen und Mitnehmen anbieten kann. „Ein, zwei Menüs und sicher auch etwas mit Fisch werde ich mir ganz gewiss einfallen lassen“, blickt der Gastwirt voraus. Die Leute sollten einfach die Augen offenhalten und nach den großen schwarzen Tafeln schauen, wenn sie bei ihm vorbeifahren. Nun weiß „Siggi“ ja, dass es doch ziemlich hart gekommen ist und diese Situation wohl auch noch eine ganze Weile anhalten wird.

In der Küche seines Hauses wünscht sich Siegfried Schröder an den beiden Weihnachtsfeiertagen möglichst viel Betrieb. Quelle: Uwe Halling

Ans Aufhören denkt Siegfried Schröder nicht. Dazu macht er seinen Job einfach zu gerne. Zudem hat das Gasthaus „Zur Linde“ eine verdammt lange Tradition. Es ist bereits seit 1865 Beherbergungs- und Bewirtungsstätte. Siegfried Schröder hat es vor 23 Jahren, als er noch in Warnemünde gearbeitet hat, gekauft. Damals war die Gaststätte geschlossen. Er hat sie um- und ausgebaut und am 14. Juni 1997 eröffnet.

Von Bert Wittke