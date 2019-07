Fürstenberg

Am Dienstag, 23. Juli, um 20.15 Uhr startet im rbb Fernsehen die dreiteilige Dokumentarreihe „Flussauf, flussab“. Die Moderatorin Ulrike Finck paddelt hierin in einem Kanu quer durch Brandenburg und trifft dabei Menschen und Orte. Im ersten Teil führt sie der Weg dabei von der nördlichen Brandenburger Landesgrenze nach Fürstenberg und weiter nach Burgwall und Zehdenick in Richtung Süden nach Berlin.

Ein kleiner Garten direkt am Wasser, ein einsamer Steg am See oder eine abwechslungsreiche Kanutour durch die Wildnis: So könnte ein perfekter Sommer vor der Haustür aussehen. Ulrike Finck trifft Freizeitkapitäne mit schicken Booten, Camper mit verrückten Gefährten, findige Schiffsbastler und natürlich viele Wasserfreunde und Sonnenanbeter. Sie startet direkt an der Brandenburger Landesgrenze auf dem kleinen Menowsee. Von dort geht es auf der Havel nach Fürstenberg, ein Paddel-Paradies für Einheimische und Gäste. Dort hat sich Ulrike Finck mit Velia und Sven verabredet. Vor einem gemieteten Feuerwehrbus, Baujahr 1968, genießen die beiden ihren Traumblick an einer kleinen Bucht, die Abkühlung im klaren Wasser nur ein paar Schritte entfernt.

Auf dem Stolpsee trifft die Moderatorin einen Bootsvermieter, der im Sommer alle Hände voll zu tun hat – kleine Notfälle inklusive. Ein ganzes Stück weiter auf der Havel liegt Burgwall. Der Zehdenicker Ortsteil rund um die alten Tonstiche ist ein Eldorado für Gartenfreunde und auch vom Wasser eine Entdeckung. Ein paar Kilometer weiter zwischen Hennigsdorf und Oranienburg macht sie ihr Kanu bei Alice und Toni fest. Ihr Do-it yourself Schiffchen ist die Attraktion auf der Havel: Schaut von außen eher Vogelkäfig aus, ist innen aber überraschend gemütlich. Nach einem Zwischenstopp an der legendären Marina „Havelbaude“ in Hohen Neuendorf führt die Paddeltour nach Berlin-Tegel.

Dienstag, 23. Juli, 20.15 Uhr, rbb.

Von MAZonline