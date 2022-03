Fuhrunternehmer aus Oberhavel müssen gestiegene Dieselkosten an ihre Kunden weitergeben

Oberhavel

„Die Stimmung ist im Keller“, sagt Fuhrunternehmer Rudolf Eue mit Blick auf die Spritpreise. Seit 17 Jahren betreibt der 38-Jährige sein Transportunternehmen in Gransee. Aber die aktuelle Entwicklung bereitet ihm große Sorgen. „Wenn die Kunden nicht bereit sind, die steigenden Preise zu bezahlen, bleiben irgendwann die Regale leer“, sagt er. Egal welches Produkt – immer seien zu seiner Herstellung oder zu seiner Auslieferung vielfältige logistische Prozesse erforderlich. Er selbst zum Beispiel liefere hauptsächlich Obst und Gemüse für diverse Handelsketten in ganz Mecklenburg-Vorpommern aus.

Verteuerung setzt sich bei anderen Produkten fort

Sein kleines Unternehmen mit aktuell sieben Mitarbeitern (vier Vollzeit-, drei halbe Stellen) habe bislang monatliche Kraftstoffkosten von durchschnittlich 28 000 bis 30 000 Euro gehabt. Wenn sich dieser erhebliche Kostenfaktor nunmehr verdoppelt, werde natürlich auch die Transportleistung und somit das Produkt teurer. „Das ist eine Endlosspirale“, sagt der Fuhrunternehmer – auch mit Verweis auf andere Faktoren wie zum Beispiel den neuen Mindestlohn von zwölf Euro. Und er fragt: „Was nützt der höhere Mindestlohn, wenn dieser durch steigende Preise sofort wieder aufgefressen wird?“

Die Fahrzeugflotte der Granseer Firma Eue-Transporte. Quelle: Eue-Transporte

Sehr gerne hätte sich Eue an der Sternfahrt beteiligt, die brandenburgische und Oberhaveler Spediteure ursprünglich für den 16. März geplant hatten. Unter dem Motto „Runter mit der Kraftstoffsteuer“ sollte diese zum Reichstag führen – sie war jedoch abgesagt worden. „Wir müssen ein Zeichen setzen, weil das wirklich jeden betrifft“, sagt der Unternehmer. Die reinen Rohölpreise und vor allem Putins Angriffskrieg in der Ukraine hält der 38-Jährige nicht verantwortlich für die Preisspirale. „Russland liefert doch weiter“, sagt er. Mit dem Öl handele es sich um eine ganz andere Situation, als diese bei Getreide und bei Düngemitteln bestehe.

Unternehmer fordern „Gewerbediesel“

Rudolf Eue fordert deshalb das Einführen eines sogenannten „Gewerbediesels“, der möglichst für einen Euro pro Liter abgegeben werden sollte. Dann ließe sich das politische Ziel erreichen, dass privat weniger Kraftstoff verfahren wird – ohne die Wirtschaft zu beeinträchtigen.

Burkhard Fromm schlägt kurzfristig Steuererstattung vor

Auch Burkhard Fromm vom Oranienburger Fuhrbetrieb Fromm hält den Gewerbediesel nach französischem Vorbild für eine machbare Lösung. Eine andere Möglichkeit zum Entlasten der Unternehmen wäre es aus seiner Sicht, die pro Liter gezahlte Steuer zu erstatten oder – besser noch – einfach vom betreffenden Unternehmen zu zahlenden Steuerbetrag abzuziehen, sagt Fromm. Schließlich müsse ja auch alles schnell gehen. „Das wäre aus meiner Sicht eine praktikabele Lösung“, sagt der 60-Jährige. Somit wäre immerhin eine ungefähre Halbierung der Kraftstoffkosten für Unternehmen möglich.

André Finger vom Fuhrbetrieb Fromm betankt einen Brummi.. Quelle: Robert Roeske

Bis es jedoch so weit ist, müsse er seinen Kunden die höheren Transportkosten erklären und die Preise entsprechend anpassen und umlegen. Einen Auftragsverlust habe er zum Glück noch nicht verzeichnen müssen. „Die Transporte werden ja trotzdem gebraucht“, sagt der Unternehmer, der für insgesamt 48 Mitarbeiter verantwortlich ist.

Unternehmer hält Spekulation mitverantwortlich für Preissteigerungen

Auch Burkhard Fromm bezweifelt, dass tatsächlich eine Verknappung des Erdöls am Markt für die aktuellen Preissteigerungen verantwortlich ist. „Ich denke, dass Spekulationen wahrscheinlicher sind“, sagt er mit Verweis auf die Lieferzusage des russischen Präsidenten.

An der Sternfahrt hätte Burkhard Fromm mit ein bis zwei Autos teilgenommen. Eine direkte Wirkung der Aktion habe er erhofft, aber nicht wirklich erwartet. „Ich glaube nicht, dass mit einer Sternfahrt etwas zu machen ist“, sagt er. Angesichts der bekannten Problemlagen müsse sich die Regierung an dieser Stelle von sich aus in Bewegung setzen, meint er.

Fromm: Endverbraucher bezahlen die Zeche

Als Unternehmer müsse und könne er gestiegene Kosten an seine Kunden weitergeben, resümiert Burkhard Fromm – so schwierig das sei und so ungern er das mache: „Das ist schlimm für die Kunden – am schlimmsten ist das aber für die Endverbraucher, die am Ende die gesamte Zeche zahlen müssen.“

Von Helge Treichel