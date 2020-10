Glienicke/Mühlenbecker Land

Was seit langem im Gespräch ist, könnte 2021 umgesetzt werden. Die Bauämter von Glienicke und vom Mühlenbecker Land wollen fusionieren. Stimmen alle Ausschüsse zu, könnten die Mitarbeiter vom Bauamt Glienicke, das sich derzeit über der Sparkasse in Glienicke befindet, nach Mühlenbeck umziehen. Räume in einem Gebäude direkt am S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle wollen beide Gemeinden dafür anmieten.

Hauptausschuss spricht sich für die Anmietung von Räumen aus

Für eine Anmietung von Räumen sprachen sich am Mittwoch nun schon mal die Mitglieder bei der 9. Sitzung vom Glienicker Hauptausschuss aus. Glienickes Bürgermeister Hans Günther Oberlack ( FDP): „ Glienicke und Mühlenbeck betreuen seit 30 Jahren das Standesamt zusammen. Die Zusammenarbeit ist gut. Ich sehe es daher ähnlich positiv, auch gemeinsam Räume für ein zusammengelegtes Bauamt anzumieten. Sollte es unerwartet doch Reibereien geben, sind wir bei einem Mietvertrag schneller wieder raus. Umgekehrt kann der Vertrag aber auch immer wieder verlängert werden.“

Anzeige

Kita- und Hortplätze vor Rathausanbau in Mühlenbeck

Der bisher angedachte Einzug in einen noch umzusetzenden Erweiterungsbau vom Rathaus Mühlenbecker Land ist mit der favorisierten Mietvariante erstmal vom Tisch. Die Gemeinde Mühlenbecker Land setze derzeit, bedingt durch aktuell dringenden Bedarf an zusätzlichen Kita- und Hortplätzen, entsprechende Prioritäten.

Die Zusammenlegung beider Ämter soll sowohl beiden Gemeinden als auch den Bürgern Vorteile bringen. Personalkürzungen soll es auf beiden Seiten nicht geben. „Wir würden mit allen sechs Mitarbeitern umziehen. Der Anteil der Mitarbeiter vom Mühlenbecker Land würde bei zwölf Mitarbeitern liegen“, sagt Glienickes Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen Peter Staamann.

Zusammengelegt sollen die Fachbereiche Bauplanungsrecht, Tiefbau und Bauordnung. Die Synergien sollen sowohl den fachlichen Austausch, die Zusammenarbeit der Mitarbeiter sowie die Sicherstellung der Leistungserbringung im Urlaubs- oder Krankheitsfall bringen. „Bisher war in Fällen wie diesen kein Ansprechpartner vor Ort“, sagt Peter Staamann. Beide Gemeinden könnten sich zukünftig wechselseitig mit der Durchführung von Aufgaben beauftragen und sie gemeinschaftlich erfüllen. Jede Gemeinde behalte ihre Entscheidungsbefugnis in Vergabeverfahren.

Jahresmiete wäre für Glienicke auch günstiger

Günstiger für die Gemeinde Glienicke würden auch die Mietkosten pro Jahr. Die liegen in dem favorisierten Objekt bei insgesamt 37 440 Euro kalt beziehungsweise bei 52 416 Euro warm. Der Anteil für Glienicke betrage da 14 040 Euro kalt, beziehungsweise 19 656 Euro warm. Das seien rund 2 444 Euro weniger, als Glienicke jetzt zahle.

Der Grundsatzbeschluss zur interkommunalen Zusammenarbeit sei im April 2019 verabschiedet worden. „Der öffentlich rechtliche Vertrag dafür ist jetzt im Entwurf fertig und soll in den entsprechenden Ausschüssen unter die Lupe genommen werden“, sagt Peter Staamann.

Die Zusammenlegung könnte weit über die Gemeindegrenzen hinaus gespannt verfolgt werden. Denn im Land Brandenburg sei diese Art der interkommunalen Zusammenarbeit von zwei Bauämtern einmalig.

Seit Jahren arbeiten beide Gemeinden schon zusammen

Und was sagt die Gemeinde Mühlenbecker Land? Bürgermeister Filippo Smaldino ( SPD): „Es gibt von beiden Seiten einen Grundsatzbeschluss, das zu prüfen. Dann müssen noch die Ausschüsse zustimmen.“ Aber territorial sei es sinnvoll, die Bauämter zusammenzulegen. „Wir arbeiten bereits mit Glienicke gut zusammen. Wir prüfen aktuell, ob per Übergangslösung in Mühlenbeck Räume diesbezüglich angemietet werden können.“

Der Rathaus-Anbau sei vorerst nach hinten verschoben, weil aufgrund von Zuzug erstmal neue Kita- und Hortplätze geschaffen werden müssen. So entsteht z. B. ein Hortneubau in Schildow. Eine neue Kita sei auch in Planung.

Von Jeannette Hix