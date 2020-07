Gäste erobern den Stadthafen in Liebenwalde zurück

Liebenwalde

Rot-weiße Absperrbänder, wo sonst eine bunte Menschenmenge Platz nimmt, um zu essen, zu trinken und vor der nächsten Etappe auszuruhen? „Das war oft nur schwer zu ertragen“, sagt Tordis Holzendorf. Vor gut einem Jahr hat sie mit ihrem Mann Lutz den Liebenwalder Stadthafen übernommen. Mit den Erfahrungen der ersten Saison im Hinterkopf wollten beide nach der Winterpause nun im Frühjahr so richtig durchstarten. Corona hat sie aufgehalten. Ausbremsen konnte die Pandemie sie nicht. „ Ostern haben wir angefangen“, sagt Tordis Holzendorf. „Langsam und vorsichtig. Mit Kaffee in Bechern und Fischbrötchen in die Hand.“ Radfahrer seien es gewesen, die immer wieder gefragt hätten, ob sie nicht eine kleine Stärkung bekommen können. Auch ohne sich an einen Tisch oder auf eine Bank zu setzen. Und was seien sie dankbar gewesen, mit ihren Bitten im Stadthafen nicht auf taube Ohren zu stoßen.

Schülerin Lea Müller hilft während ihrer Ferien dabei, die Gäste des Stadthafens in Liebenwalde zu bewirten. Die Arbeit macht ihr, wie sie sagt, sehr viel Spaß. Quelle: Bert Wittke

Inzwischen haben die Leute Bänke und Tische zurückerobert. „Alle sind sehr diszipliniert und achten auf Abstände und Kontaktbeschränkungen“, sagt Tordis Holzendorf. Bedient wird ausschließlich im Freien. In den geschlossenen Räumen herrscht noch kein Gaststättenbetrieb. Aber so lange das Wetter mitspielt, hält sich das Publikum ohnehin viel lieber unter freiem Himmel oder einem der zahlreichen Sonnenschirme auf. Die Mehrheit von ihnen ist auf zwei Rädern unterwegs und befährt den internationalen Radfernweg Berlin-Kopenhagen. Unter ihnen der 29-jährige Jan Zühhlke und die 30-jährige Frida Hamann. Mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter sind die Berliner in Oranienburg aufgebrochen. Ziel, so sagen sie, sei die Lübecker Bucht. Im Stadthafen in Liebenwalde löschen sie ihren Durst. Frank Giering ist dagegen dieser Tage bereits auf dem Rückweg von Kopenhagen. Dem Bernauer schmecken vor allem die selbst gemachten Buletten und der täglich frisch gebackene Kuchen in Liebenwalde. Das hat er übrigens gemein mit etlichen Senioren der Stadt, die vor allem an den Wochenenden gerne am Hafen ein Kaffeekränzchen halten.

Viele „Wiederholungstäter“ unter den Gästen

„Wir sind mit der Resonanz zufrieden“, sagt Tordis Holzendorf. Corona habe ihnen zwar einige Wochen ohne Kundschaft beschert, sorge aber nun für besonders viele Inlandstouristen. Und es freue sie und ihren Mann, dass sich viele als „Wiederholungstäter“ entpuppen, weil es ihnen im Stadthafen gut schmeckt und sie gerne an der frischen Luft ein Päuschen einlegen – ohne abschreckende Absperrbänder, dafür aber mit einladenden Leckerbissen.

Von Bert Wittke