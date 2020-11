Gasbohren in Zehdenick: Erkundungen dürfen drei Jahre fortgesetzt werden

Zehdenick

Die Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren Zehdenick-Templin-Gransee“ hat am Mittwoch dieser Woche vom Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) offiziell die Information erhalten, dass dem Antrag von Jasper Resources GmbH auf Verlängerung der Aufsuchungserlaubnis „ Zehdenick-Nord“ stattgegeben wurde. Darüber hat Ralph Riesenberg aus Zehdenick, einer der Sprecher der Bürgerinitiative, informiert.

Forderungen an das Unternehmen Jasper gestellt

Jasper habe damit das Recht erhalten, die Erkundungen im bisherigen Aufsuchungsgebiet weitere drei Jahre fortzusetzen. Das Landesamt habe im Verlängerungsbescheid allerdings auch einige Forderungen an das Unternehmen gestellt, die es diesem nicht mehr möglich machen, die Erkundung weiter wie bisher zu verzögern. Wenn Jasper Resources eine Erkundungsbohrung für notwendig erachtet, muss der dafür notwendige Bohrbetriebsplan bis spätestens 30. September 2021 in zulassungsfähiger Form beim Landesamt gestellt sein. Sollte Jasper keine Erkundungsbohrung verfolgen oder nicht in der Lage sein, die dafür notwendigen Zulassungsvoraussetzungen zu erfüllen, ende die Erlaubnis am 9. November 2021.

In Nebenbestimmungen, die die Bürgerinitiative aus ihrer Sicht als rechtswidrig erachtet, wurde bestimmt, dass Jasper mindestens drei Monate vor Einreichung des Bohrbetriebsplanes nachweisen muss, über die finanziellen Mittel für alle mit der Bohrung zusammenhängenden Arbeiten zu verfügen. Jasper Ressources muss darüber hinaus im Betriebsplanverfahren auch nachweisen, dass durch die Erkundungsarbeiten die Thermalsolegewinnug bei Templin nicht unzulässig beeinträchtigt wird.

Bürgerinitiative befasst sich eingehend mit dem Verlängerungsbescheid

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, so sagt Ralph Riesenberg, habe damit einen kleinen Teil der Kritik der Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren Zehdenick-Templin-Gransee“ aufgegriffen, ohne jedoch die rechtlich begründeten grundsätzlichen Einwände zu berücksichtigen, welche aus Sicht der Bürgerinitiative eine Verlängerung der Erlaubnis ausschließen müssten. Es habe auch keine, wie von der Bürgerinitiative gefordert, Darstellung der rechtlichen Grundlagen, auf denen das Landesamt seine Entscheidung getroffen hat, gegeben. „Wir werden uns in den nächsten Tagen eingehend mit dem Verlängerungsbescheid des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe befassen“, kündigte BI-Sprecher Ralph Riesenberg an. Dies geschehe in der Absicht zu prüfen und zu planen, welche Möglichkeiten die Bürgerinitiative nunmehr habe, mit geeigneten Mitteln auf die Erlaubnisverlängerung seitens des Landesamtes für Jasper Resources zu reagieren.

Von Bert Wittke