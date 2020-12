Gasflaschen falsch befüllt – Wohnmobil in Brand

Summt

Ein 48-Jähriger hat am Freitagabend in der Liebenwalder Straße in Summt versucht, verbotenerweise an einer LPG-Flüssiggastankstelle handelsübliche Leih-Propangasflaschen unter Zuhilfenahme eines Adapters zu befüllen. Beim Tankvorgang kam es zu einem Austritt von Gas und in weiterer Folge geriet sein danebenstehendes Wohnmobil in Brand.

Das stark beschädigte Wohnmobil wurde sichergestellt. Das Tankstellengelände wurde lediglich leicht beschädigt. Eine Gesamtschadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde aufgenommen.

Von MAZonline