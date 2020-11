Gaststätte Schröder kocht jeden Wochentag Essen für die treue Kundschaft – auch das beliebte Eisbein

Zehdenick

„Essen außer Haus wird schon immer geliefert“, sagt Heiko Schröder. „Das machen wir bereits seit rund 15 Jahren. Gegenwärtig sei die Zahl der Portionen, die nach draußen gehen, aber weitaus höher als sonst. Gäste, die sonst in der Gaststätte gegessen haben, müssen ihr Essen nun mit nach Hause nehmen und dort genießen. Denn natürlich darf sich auch in der Gaststätte Schröder am Kirchplatz/Ecke Berliner Straße in Zehdenick gegenwärtig niemand niederlassen.

Heiko Schröder hat das Handy ständig dabei. So verpasst er keine Bestellung. Quelle: Uwe Halling

„Von Montag bis Freitag kann bei mir telefonisch Essen bestellt werden“, sagt Heiko Schröder. Immer von 8.30 Uhr bis 19.45 Uhr. Der Gastwirt hat in dieser Zeit das Telefon ständig am Mann, nimmt die Anrufe entgegen und koordiniert die Zeiten, zu wann das Essen gewünscht wird. Die Kundschaft kann das Essen bei ihm abholen. Dazu reicht ein Klopfen am Fenster oder ein kurzer Anruf – dann reicht der Gastwirt die Bestellung durch das Fenster. Auf Wunsch liefert Heiko Schröder die Speisen auch aus. Gratis. Allerdings nur innerhalb von Zehdenick und nach Neuhof. Andernfalls würden die Kosten einen gerade noch verträglichen Rahmen sprengen. Am Wochenende ist geschlossen. „Da essen die meisten Leute ohnehin lieber daheim“, hat Heiko Schröder die Erfahrung gemacht. Immer dienstags veröffentlicht er den Speiseplan auf Facebook oder auch über WhatsApp. Außerdem steht auch auf einer großen Tafel vor dem Haus, was an dem jeweiligen Tag gekocht wird. Mal gibt es ein, manchmal auch zwei Tagesgerichte. Am Mittwoch konnten die Leute zum Beispiel zwischen Schnitzel mit Kartoffeln und Rosenkohl oder Nudeln mit Tomatensoße wählen. Am Donnerstag gab es Eisbein mit Sauerkraut und Freitag Weißkohleintopf. „So 50 bis 60 Portionen am Tag gehen immer raus“, sagt Heiko Schröder. Bei Eisbein rechnet er gar mit rund 100 Essen. Das mag seine Kundschaft, weiß der 51-Jährige.

Das bestellte Essen kann auch abgeholt werden und wird dann durch ein Fenster in der Berliner Straße nach draußen gereicht. Quelle: Uwe Halling

Heiko Schröder, der eigentlich mal Klempner werden wollte, nun aber bereits seit 30 Jahren in der Gaststätte arbeitet, ist niemand, der über die aktuelle Situation jammert. „Wir hatten viele gute Jahre, da werden wir jetzt auch dieses eine schlechte Jahr überstehen“, ist er sich sicher. Andere aus seiner Branche treffe es noch viel härter. Die Gaststätte Schröder ist seit 1914 in Familienbesitz. Pacht ist nicht zu bezahlen. Dafür muss Heiko Schröder einen Kredit bedienen, den er aufgenommen hat. Denn natürlich fallen an einem solchen Haus auch immer wieder Arbeiten an. Überhaupt hat der Gastwirt die Corona-Schließzeiten dafür genutzt, im Haus kräftig Hand anzulegen. So hat er das Stammtischeck verklinkert, die Küchendecke neu gestrichen, den Billardraum neu gemalert und zwei Ecken darin verklinkert, den Fußboden einer maschinellen Grundreinigung unterzogen und auch die Bierleitung mal wieder gründlich sauber gemacht. „Das sind so alles Arbeiten, die sonst beim Alltagsgeschäft schnell mal auf der Strecke bleiben“, sagt er. Demnächst werden die Toiletten erneuert. Das habe er, so sagt Heiko Schröder, ohnehin vorgehabt und sich dafür Geld beiseite gelegt, nun werden diese Arbeiten halt ein wenig vorgezogen.

Heiko Schröders fleißige und langjährige Mitarbeiterinnen Beatrice Schulz, Sylvia Kühn und ,Gabi Neumann (v.l.). Quelle: Uwe Halling

Klar fehlen auch dem Zehdenicker Gastwirt durch Corona Einnahmen. Das ganze Frühstücks-und Abendgeschäft ist weggebrochen. Außerdem kämen die Skat-, Rommé- und Billardfreunde nicht mehr. Und an Weihnachtsfeiern sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht zu denken. Aber deshalb die Hände in den Schoß legen? „Kommt nicht in Frage“, sagt der Gastwirt. „Jeder Euro zählt.“ Zudem seien so viele Leute dankbar dafür, dass in der Gaststätte Schröder weiter gekocht wird. „Die Zehdenicker sind ein treues Publikum“, weiß Heiko Schröder. Ganz viele kämen weiterhin zu ihm, um sich Essen zu holen und ihm damit ein wenig zu helfen. Da werde er doch diese Leute nicht enttäuschen. Außerdem ist der Gastwirt bemüht, auch seine Angestellten so gut es geht über diese angestrengte Zeit zu bringen. „Sie haben mir immer treu zur Seite gestanden“, sagt er. Wenn sie nun natürlich auch eine Weile verkürzt arbeiten müssten, aber einfach so entlassen – nein, das mache er nicht. „Ich denke, wir schaffen es, ordentlich über die Corona-Zeit zu kommen, sagt Heiko Schröder, der die Gaststätte am 1. Januar 2008 von seinem Vater übernommen hat. So ein schwieriges Jahr habe er zwar noch nicht erlebt, aber mit der treuen Kundschaft im Rücken sei klar: Bangemachen gilt nicht!

Von Bert Wittke