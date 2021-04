Oberhavel

Im Landkreis Oberhavel ist am Sonntag an die Opfer des Coronavirus gedacht worden. „Eine Gedenkfeier mit vielen Gästen als Präsenzveranstaltung ist aktuell leider nicht möglich“, hatte Ludger Weskamp (SPD), der Landrat in Oberhavel, im Vorfeld gesagt. „Dennoch ist es uns wichtig, dem Aufruf des gemeinsamen Erinnerns zu folgen.“ 244 Menschen sind in den vergangenen 13 Monaten durch das Coronavirus verstorben. Hinter der Zahl 244 stehen 244 einzelne Schicksale von Menschen aus Oberhavel, die Opfer dieser Pandemie geworden und gestorben sind.“

Im Löwenberger Ortszentrum ist am Sonntagvormittag an die Verstorbenen erinnert worden. Zum Gedenken kamen Bernd-Christian Schneck, der Bürgermeister im Löwenberger Land, Gemeindevertretervorsteher Axel Klicks, die Ortsvorsteher Matthias Brandenburg aus Löwenberg, Matthias Zimmermann aus Teschendorf und Karl-Heinz Wacker aus Grüneberg sowie Mitglieder des Gemeindekirchenrates.

Gedenken in Löwenberg. Quelle: Robert Roeske

In einer kleinen Rede sagte Bernd-Christian Schneck: „Auch wir wollen zeigen, dass wir nicht nur der Toten gedenken, sondern auch der Angehörigen der Toten., die besonderes Leid haben ertragen müssen. Teilweise konnten sie ihre Angehörigen nicht begleiten beim Sterben.“ Es sei eine besonders schwierige Situation. „Auch wir im Löwenberger Land sind nicht verschont geblieben. Auch bei uns gab es Tote. Wir kennen teilweise diese Menschen. Damit rückt dieses Schicksal natürlich auch dicht an uns heran.“ Er wolle aber auch Dank sagen all denen, die sich für das Leben einsetzen, das medizinische Personal in den Kliniken und Arztpraxen.“ Auch die Hausärzte würden eine große Leistung vollbringen.

Wie an vielen Stellen in Oberhavel wehen die Flaggen auf Halbmast. Davor ist in Löwenberg ein Kranz niedergelegt worden. Am Nachmittag, um 15 Uhr, läuten überall in Oberhavel für zehn Minuten die Glocken der Kirchen. Auch diese Zeit soll dem Innehalten und Gedenken dienen.

Von Robert Tiesler