Gefährlicher B-96-Knotenpunkt für Radler und Fußgänger am Abzweig Seilershof

Dannenwalde/Seilershof

An der Bundesstraße 96, Höhe Abzweig Seilershof, wird es einen Vor-Ort-Termin mit dem Landesbetrieb Straßenwesen geben. Das hat die Granseer Amtsverwaltung jetzt angekündigt. Die Ortsbeiräte aus Dannenwalde und Seilershof und auch der Fuss e. V. hatten darauf aufmerksam gemacht, dass das Überqueren der Bundesstraße an dieser Stelle ausgesprochen gefährlich sei. Genau das sei aber erforderlich, wollen zum Beispiel Radler, die auf dem internationalen Radweg Berlin-Kopenhagen unterwegs sind, an dieser Stelle weiterkommen. Ganz gleich, ob sie aus Richtung Wentow (Fischerwall) kommen und weiter nach Seilershof möchten oder umgekehrt. Autofahrer aus Richtung Fürstenberg sind an dieser Stelle nicht selten mit Tempo 100 unterwegs, aus Richtung Gransee darf dort immerhin noch mit Tempo 70 gefahren werden. Außerdem ist die Verkehrsdichte auf der Bundesstraße 96 gerade an Wochenenden extrem hoch.

Nach links geht es in Richtung Fischerwall und Wentow, nach rechts führt der Weg Richtung Seilershof. Quelle: Bert Wittke

„Wir müssen dort unbedingt aktiv werden“, sagt Fachbereichsleiter Nico Zehmke. Es sei nämlich unverkennbar, dass die Zahl der Fahrradfahrer stetig zunimmt. Gerade auch in Coronazeiten seien viele kleine und große Fahrradfans in der Region unterwegs gewesen. Ob an der Stelle die Geschwindigkeit begrenzt wird oder andere bauliche Maßnahmen ergriffen werden, hänge letztlich vom Bund als zuständigen Baulastträger ab.

Von Bert Wittke