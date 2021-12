Gefälschte Impfausweise in Oberhavel: Das sagt die Polizei zur Strafbarkeit

Oberhavel

Am Dienstag vermeldete die Pressestelle der Polizei in Neuruppin gleich fünf Fälle, in denen Menschen versuchten, sich mittels offenbar gefälschter Impfpässe einen digitalen Impfnachweis ausstellen zu lassen. Vier Frauen im Alter von 50, 31 und 53 Jahren aus Oranienburg und Berlin und zwei 34 und 57 Jahre alte Männer aus der Kreisstadt sehen sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung gegenüber. Immer wieder tauchen auch in den sozialen Netzwerken Kommentare auf, die eine mögliche Strafbarkeit in Frage stellen. Die MAZ hat beim Polizeipräsidium Land Brandenburg in Potsdam nachgefragt.

Gefälschter Impfausweis erfüllt Straftatbestand

„Selbstverständlich erfüllt ein gefälschter Impfausweis den Tatbestand gemäß Paragraf 267 Strafgesetzbuch“, stellt Torsten Herbst, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Brandenburg klar. Dies sei die einhellige Auffassung des Polizeipräsidiums Land Brandenburg, abgestimmt mit der Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg.

„Dies hat im Übrigen auch der Gesetzgeber am 24. November 2011 mit dem ’Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite’ nochmals klargestellt“, erläutert er weiter. Heißt: Jeder Fall, in dem ein offenbar gefälschter Impfpass vorgelegt wird, hat strafrechtliche Konsequenzen.

Auch Blanko-Impfpässe können strafbar sein

Und der Pressesprecher geht sogar noch einen Schritt weiter; „Ergänzend dazu noch der Hinweis auf den seit besagtem 24. November geltenden Paragrafen 275 Absatz 1a Strafgesetzbuch, wonach auf Fälle der Blankett-Impfausweise strafbar sind.“ Als Blankett-Impfausweise bezeichnet man Ausweise, die noch nicht personalisiert sind, die also noch keine Angaben zur Person der Inhaberin oder des Inhabers enthalten. „Hier ist für die Strafbarkeit die Dokumentation mindestens einer Schutzimpfung erforderlich“, schränkt Torsten Herbst ein.

Im Land Brandenburg seien im gesamten Jahr 2021 bislang im unteren dreistelligen Bereich Sachverhalte rund um gefälschte Impfausweise bekannt geworden. „Mit Stand vom 25. November sind dies 106 Fälle, in denen kriminalpolizeiliche Ermittlungen laufen“, nennt der Pressesprecher konkrete Zahlen. Die Ermittlungen werden unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung respektive des Ausstellens unrichtiger oder Fälschung von Gesundheitszeugnissen geführt.

Nach Monaten aufgeschlüsselt stellt sich dies mit Stand vom 30. November wie folgt dar: Im Januar und Februar verzeichnete die Polizei keine Fälle. Im März flog ein gefälschter Impfpass auf, im April bereits fünf. Drei waren es im Mai, fünf im Juni, vier im Juli und acht im August. Den Höchststand markiert bis jetzt der Monat September mit 33 bekannten Fälle, gefolgt vom Oktober mit 30 Fällen. Im November verzeichnete die Polizei 17 Fälle mutmaßlich gefälschter Impfpässe. „Zu beachten ist hierbei allerdings, dass eine solche Aufschlüsselung fortwährender Veränderungen unterliegt, weil beispielsweise Strafanzeigen erst verspätet erstattet werden und dann eine Nacherfassung erfolgt“, ordnet Torsten Herbst die zahlen ein.

Apotheken werden durch die Polizei sensibilisiert

Bereits Anfang Oktober hat sich das Polizeipräsidium Land Brandenburg an die Landesapothekerkammer Brandenburg gewandt und über das Phänomen der gefälschten Impfausweise unterrichtet. „Zudem hat das Polizeipräsidium gebeten, die Apotheken im Land Brandenburg zur Begehungsweise zu sensibilisieren und auch zukünftig bei durch die Apotheken festgestellten Sachverhalte umgehend die Polizei zu verständigen.“ Dies scheine aus Sicht der Polizei auch gut zu funktionieren, denn die überwiegende Mehrheit der polizeilich gemeldeten Fälle sei durch die Prüfung in den Apotheken bekannt geworden. „Wer sich also mit einem gefälschten Impfpass einen digitalen Impfnachweis verschafft, muss damit rechnen, dass das entdeckt und konsequent verfolgt wird.“

