Geführte Frühlingswanderung um den Rofensee

Menz

Unter dem Motto „Uhr auf Natur“ finden am Wochenende des 26. und 27. März eine Reihe von Veranstaltungen statt, die eine neue Saison in den Naturparkzentren einläuten – so auch in Menz. Bei einer Frühlingswanderung am Sonntag, 27. März, um den Roofensee, können die Teilnehmer die erwachende Natur genießen. Los geht es um 10 Uhr am Besucherzentrum in der Kirchstraße 4 in Menz.

„Entdeckungen vor der Haustür“

Die geführte Wanderung dauert drei Stunden, Erwachsene zahlen zehn, Kinder fünf Euro. Eine Teilnahme ist nur nach Voranmeldung bis zum 26. März möglich, Telefon: 033082/5 12 10.

Und wer an diesem Wochenende nicht ins Besucherzentrum kommen kann, kann auch davor oder danach mit seiner Familie das Besucherzentrum besuchen. Im brandneuen Mitmachheft „Entdeckungen vor der Haustür“ sind spannende Rätsel und kreative Aufgaben zu den einzelnen Zentren verpackt. Sie können in den teilnehmenden Besucherzentren kostenlos mitgenommen werden.

Von MAZonline