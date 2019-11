Gehobener Anspruch und bodenständige Küche sind in der Bahnhofstube Zühlsdorf vom Mühlenbecker Land kein Widerspruch. Die Frische der Speisen fängt teils schon beim Anbau des eigenen Gemüses an. Im ehemaligen Bahnhofsgebäude an der Strecke von Berlin-Karow nach Schmachtenhagen sorgen ein schickes Ambiente, Herzlichkeit und gelungene Gerichte für Suchtgefahr.