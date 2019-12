Geländewagen prallt gegen Straßenbaum

Hohenbruch

Zu einem Unfall ist es am Freitagvormittag in Hohenbruch gekommen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam ein Geländewagen vom Typ Suzuki (Baujahr 2019) gegen 10.05 Uhr in einem Kurvenbereich auf der Hohenbrucher Dorfstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbau. Der 78-jährige Fahrer aus Oranienburg wurde dabei nach Auskunft der Polizei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Straße war ab etwa 10.25 Uhr vorübergehend für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Beetz/ Sommerfeld waren im Einsatz. Sie stellten den Brandschutz sicher und kümmerten sich um das Unfallfahrzeug, klemmten die Batterie des Fahrzeugs ab und schoben das Fahrzeug an einen Ort, wo der fließende Verkehr nicht behindert wird. Die Schadenssumme wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Von Bert Wittke