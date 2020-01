Gelbe Tonne in Oberhavel - Gelbe Tonnen in Oberhavel sind da: Was Sie jetzt wissen müssen

Seit 1. Januar 2020 ist sie in ganz Oberhavel im Einsatz – die Gelbe Tonne. Was ändert sich für damit für die Oberhaveler? Die MAZ fasst die wichtigsten Informationen zusammen, die Sie jetzt wissen müssen.