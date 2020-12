Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel soll sich künftig an den Kosten für zusätzliche Buslinien beteiligen. Einem entsprechenden Änderungsantrag von SPD/LGU/Tierschutzpartei und CDU beschlossen die Kreistagsmitglieder mit 34:17 Stimmen am Mittwochabend mehrheitlich. Damit wurde der Landrat beauftragt, gemeinsam mit dem Nahverkehrsbeirat Oberhavel und dem Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung bis zur Beratung des Nahverkehrsplans im Jahr 2021 Kriterien zu entwickeln für eine Kooperation zwischen Städten und Gemeinden und dem Landkreis Oberhavel zur Einführung neuer Buslinien, die unterjährig (zusätzlich zum aktuell bestehenden Nahverkehrsplan) eingerichtet werden sollen und dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen. Ziel soll es sein, die bisherige Regelung zu überprüfen und wenn nötig neu zu fassen. Der Ursprungsantrag von FDP/Piraten, wonach sich der Landkreis während der zweijährigen Evaluationsphase mit 50 Prozent an den Kosten einer in Kürze in Birkenwerder und Hohen Neuendorf neu entstehenden überregionalen Buslinie beteiligen soll, wurde abgelehnt. Ebenso der Antrag der Bündnisgrünen, der beide Anträge vereinte. „Damit ist der Paradigmenwechsel eingeleitet. Wir brauchen klare, eindeutige Kriterien, an die sich alle halten können“, begründete der Glienicker Kreistagsabgeordnete Uwe Klein ( SPD) den Vorschlag.

Von Helge Treichel