Gemeinde Löwenberger Land ebnet Radfahrern den Weg

Neulöwenberg/Liebenberg

In der Gemeinde Löwenberger Land wird ein Radweg komplettiert. Die Gemeindevertreter des Löwenberger Landes haben in ihrer jüngsten Sitzung dafür den Grundstein gelegt. Sie genehmigten eine Eilentscheidung von Bürgermeister Bernd-Christian Schneck im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung Axel Klicks vom 24. März dieses Jahres zur Zuschlagserteilung der Bauvorhaben „Neubau Radweg Lückenschluss zwischen Neulöwenberg – Liebenberg“ an die Strabag AG, Direktion Nord-Ost, mit Sitz in Neuenhagen. Die Auftragssumme beträgt rund 463 000 Euro (brutto), rund 347 000 Euro werden gefördert. Der erforderliche Eigenanteil der Gemeinde ist im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt und eingestellt worden. Wie es hieß, müsse mit den Bauarbeiten schnellstmöglich begonnen werden, da für die Maßnahme Fördergeld der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ausgegeben werden sollen. Die bewilligten Mittel sind zweck- und zeitgebunden. Das bedeutet, das Vorhaben muss im laufenden Haushaltjahr 2020 fertiggestellt werden.

Dem Wunsch vieler Radler entsprochen

Bernd-Christian Schneck brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass nunmehr die noch bestehende Lücke zwischen den Ortsteilen Neulöwenberg und Liebenberg geschlossen wird. Das sei, so der Bürgermeister, der ausdrückliche Wunsch vieler Fahrradfahrer der Gemeinde sowie Gäste des Löwenberger Landes gewesen. Der Bau von Fahrradwegen genieße in der Gemeinde einen hohen Stellenwert. In den vergangenen Jahren seien etliche Kilometer an neuen Fahrradwegen hinzugekommen.

Von Bert Wittke