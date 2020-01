Gemeinsamer Auftritt mit Stolpe in Stolpe

Stolpe

Joachim Siebmann kommt ins Schwärmen: „Seine ruhige und sachliche Art hatte mich immer beeindruckt“, sagt 78-Jährige. „Er war sehr entgegenkommend. Nicht umsonst wird er immer als väterlicher Typ bezeichnet.“ Joachim Siebmann spricht über Manfred Stolpe, der Ende 2019 verstorben ist. Drei Wochen nach dem Tod des ersten Potsdamer Ministerpräsidenten nahmen am Dienstag rund 500 Trauergäste, darunter viele Weggefährten, Abschied – in einer bewegenden Gedenkfeier. „Das war eine beeindruckende Trauerfeier. Tolle Reden“, findet Siebmann.

Mit Manfred Stolpe die märkische Heide besungen

Er hatte mit Manfred Stolpe eine persönliche Begegnung, an die er sich in diesen Tagen gern erinnert. „Ich habe 40 Jahre im gemischten Chor in Stolpe gesungen. Erst als erster Tenor, dann als Bass“, so Siebmann. „Bei einem Auftritt Anfang der 90er-Jahre in Stolpe war Stolpe dabei. Als wir ’Märkische Heide, märkischer Sand’ anstimmten, kam er zu uns auf die Bühne und stellte sich neben mich.“ Ein besonderer Moment für den Oranienburger, der lange in Hohen Neuendorf lebte. „Er hat uns damals in die Staatskanzlei eingeladen. Auch dort war er sehr volkstümlich und hat bei Kaffee und Kuchen mitgesungen.“

Immer noch gerne Gast bei Chor-Auftritten

Heute ist Joachim Siebmann, der in Berlin geboren wurde, nicht mehr im Chor. „Wir haben uns immer einmal in der Wochen getroffen“, erinnert er sich. „Doch irgendwann habe ich das zeitlich nicht mehr geschafft. Vor vier Jahren war Schluss. Doch ich gehe immer wieder gerne zu den Chor-Auftritten“, sagt Siebmann, der einst Sport-Talente der Leichtathletik sichtete. Stolpe wird ihm in Erinnerung bleiben – auch wegen seiner ganzen Art.

Von Sebastian Morgner