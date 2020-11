Gemütlich und komfortabel – Apartments de luxe im ältesten Haus von Zehdenick

Zehdenick

Ein Gefühl von Geborgenheit und Gemütlichkeit liegt in der Luft, wenn Nicole Nickel und Steffen Woidtke die Türen ihrer Ferienwohnungen öffnen. Schon auf den ersten Blick wird klar: Hier war ein Profi am Werk. „Ich bin Raumausstatter“, sagt Steffen Woidtke und fast klingt es, als wolle er sich dafür entschuldigen. Dabei gibt es nichts zu entschuldigen. Im Gegenteil! Der gebürtige Zehdenicker hat einfach ein Händchen dafür, wenn es um das Einrichten von Wohnungen geht. „Das ist oft gar nicht so einfach“, meint der 39-Jährige und fügt schmunzelnd hinzu: „Ich bin ein Perfektionist. Das kann anstrengend sein. Denn bevor nicht alles 100-prozentig aufeinander abgestimmt ist, gebe ich keine Ruhe.“

Im Sommer waren die komplett ausgestatteten Wohnungen in der Zehdenicker Schleusenstraße immer ausgebucht. Quelle: Uwe Halling

Steffen Woidtke und seine Lebenspartnerin Nicole Nickel, die aus Berlin stammt und als Verkäuferin gearbeitet hat, vermieten Ferienwohnungen – „mit gehobener Ausstattung“, wie sie sagen. Das sei so gewollt, denn sie hätten festgestellt, dass die Nachfrage dafür da ist. Das habe ihnen dieser Sommer noch einmal deutlich vor Augen geführt. Die Gäste hätten ihnen quasi die Türen eingerannt, weil sie von der Ausstattung der Zimmer begeistert waren. Dafür werde dann auch, wie Steffen Woidtke sagt, gerne etwas mehr Geld bezahlt. Die Ferienwohnungen in der Zehdenicker Schleusenstraße sind wirklich besonders. Zumal sie sich, so versichert der Hausherr, unmittelbar an der Havel und im ältesten Wohnhaus Zehdenicks befinden.

Die Apartments sind sehr geschmackvoll eingerichtet. Kein Wunder, Steffen Woidtke ist ein sehr akribischer Raumausstatter. Quelle: Uwe Halling

„Ich habe nach einem Betriebsgelände für meine Firma gesucht“, erzählt Steffen Woidtke. Der gelernte Maler ist seit sieben Jahren selbstständig und beschäftigt vier bis sechs Mitarbeiter. Bislang managt er sein Unternehmen von zu Hause aus. Das ist gegenwärtig eine Mietwohnung in der Eisenbahnstraße. Auch die Firma hatte keine vernünftige Heimstätte. Zum Glück, ist Steffen Woidtke froh, habe er einen guten Berater. Der sei zur Stelle gewesen, als das Gelände an der Schleusenstraße 29 zum Verkauf stand. „Dort hat alles gepasst“, sagt der Zehdenicker und meint damit sowohl die Beschaffenheit des Grundstücks als auch den Preis. Auf dem rund 13 500 Quadratmeter großen Grundstück steht ein Haupthaus. In diesem befinden sich inzwischen die vier Ferienwohnungen, die eigentlich Apartments mit je zwei Betten und der Möglichkeit zur Aufstockung sind. Drei Apartments sind fertig, das vierte folgt im März kommenden Jahres. Alle Apartments wurden vergangenes Jahr komplett saniert und verfügen unter anderem über große Boxspringbetten, Großbild-Fernseher, kostenloses Highspeed-Internet sowie – zimmerbedingt – Whirlpool und Fußbodenheizung im Bad. Darüber hinaus steht allen Gästen rund um die Uhr eine Infrarotsauna zur Verfügung. Es gibt verschließbare Garagen für Fahrräder sowie einen komplett abgeschlossenen Großraumparkplatz für Auto, Wohnmobil oder auch den 7,5-Tonnen-Lkw.

Zimmerbedingt gibt es auch einen Whirlpool und einen Fußbodenheizung im Bad. Quelle: Uwe Halling

Des Weiteren befinden sich auf dem Gelände an der Schleusenstraße vier Malergaragen für die Firma von Steffen Woidtke, sowie mehrere Grills und getrennte Sitzmöglichkeiten für die Gäste. Und schließlich gehören zum Grundstück auch 8000 Quadratmeter Wiese und 2000 Quadratmeter Bauland. Darauf wollen sich Steffen Woidtke und Nicole Nickel ab dem kommenden Jahr ein Eigenheim bauen. Was seine lukrativen Ferienwohnungen betrifft, muss das Paar aber zunächst mit den geltenden Beschränkungen leben, die keine privaten Gäste zulassen. Zurzeit sind immerhin zwei Wohnungen an Handwerker vermietet.

Während des ersten Lockdowns im März und April dieses Jahres wurde die Fassade des Hauses saniert. Quelle: Uwe Halling

„Während des ersten Lockdowns haben wir die Fassade des Hauses saniert“, berichtet Steffen Woidtke. Das sollte schneller gehen, hat am Ende aber doch fast die gesamten sechs Wochen Schließzeit gedauert. Das Gebäude sei eben das älteste Wohnhaus der Stadt, sagt der Hausherr. Da müsse man immer mit Überraschungen rechnen, was den Zustand der Bausubstanz betrifft. Eine Ahnung, die sich bestätigt hat. Interessanterweise habe sich in dem Haus mal eine Eisenschmelzerei mit einem Schmiedeofen befunden, in dem Kanonenkugel hergestellt wurden. Seit April 2019, als die erste Ferienwohnungen fertig wurde, verleben an historischer Stelle nunmehr Urlauber friedliche Ferientage. Schon jetzt gebe es zahlreiche Urlauber, die Wiederholungstäter seien, also bereits mehrfach in der Schleusenstraße eingekehrt sind. Holland, England, Schweiz – das Publikum sei durchaus international. Diesen Sommer haben allerdings auch bei Steffen Woidtke und Nicole Nickel deutsche Urlauber dominiert, wobei der Ruhrpott und das Sachsenland besonders häufig vertreten waren. Auch die Zahl der Radler nehme immer mehr zu.

Nicole Nickel, die hier die hauseigene Sauna zeigt, freuen sich auf viele Gäste im kommenden Jahr. Quelle: Uwe Halling

Nicole Nickel, die sich hauptsächlich um die Ferienwohnungen kümmert, und Steffen Woidtke freuen sich darüber, was sie schon alles geschaffen haben und über die Resonanz bei den Gästen. Und sie haben noch viele Ideen und Pläne im Kopf. Dazu gehört zum Beispiel auch ein überdachter Pool im Garten. „Ja“, sagt Steffen Woidtke, „das ist alles sehr aufregend und arbeitsintensiv, aber wir haben es bislang nicht bereut.“ Und das soll auch so bleiben.

Von Bert Wittke