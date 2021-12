Gerichtsverhandlung: Vermeintlicher Versicherungsvertreter stahl Senioren Tausende Euro

Oberhavel

Als seriös wirkender Herr, mit grauen Schläfen und schütterem Haar, verstand Dirk F. es, älteren Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Er gab sich als Mitarbeiter einer Versicherung aus und erheischte so das Vertrauen vornehmlich von hochbetagten Bürgern. „Jeweils mit der gleichen Masche gelang es dem Angeklagten die PIN und EC-Karten zu bekommen und so seinen Lebensunterhalt und seine Drogen zu finanzieren“,fasste der Staatsanwalt die drei Taten zusammen, die am Donnerstag vor dem Schöffengericht zur Verhandlung standen. Der 53-Jährige war wegen gewerbsmäßigen Betruges angeklagt.

Er gab über seinen Verteidiger zu, im November und Dezember vorigen Jahres drei über 80-Jährigen 4700 Euro abgegaunert zu haben. So gab der Angeklagte sich gegenüber seiner Opfer als Versicherungsmitarbeiter aus und überzeugte einen Mann aus Großbeeren und zum anderen eine Frau aus Velten, jeweils 200 Euro an seine Gesellschaft zurückzahlen zu müssen. Da die Beiden nicht soviel Bargeld hatten, gaben sie dem Mann gutgläubig ihre EC-Karten, der dann je 1000 Euro abhob und nicht mehr gesehen war. In ähnlicher Art prellte er am 17. Dezember 2020 eine Frau aus Lindow um 2700 Euro. Videoüberwachungskameras an den Bankomaten schließlich halfen den Betrüger zu überführen.

Er büßt bereits eine Haftstrafe ab

Der aus Großbeeren stammende Angeklagte sitzt wegen ähnlicher Delikte eine mehrjährige Freiheitsstrafe zurzeit ab und wurde in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Sein Mandant sei stark drogenabhängig und brauchte das Geld für Kokain und Heroin gab der Verteidiger als Motiv für die kriminelle Energie seines Schützlings an. Aus einem psychologischen Gutachten ginge hervor, dass Dirk F. bis zu 8 Gramm Kokain täglich konsumierte, betonte der Anwalt und spielte damit auf eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten an. „Ein Gramm Kokain rechnet man mit 70 Euro, da kommt eine ganz schöne Summe monatlich zusammen“, rechnete der Vorsitzende vor. Und weiter :„Das ist Beschaffungskriminalität“.

Mit dreißig hat der Angeklagte angefangen harte Drogen zu nehmen. Seitdem saß der gelernte Fleischer schon 10 Jahre insgesamt hinter Gittern.

Das Gericht blieb nur knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft

„Ob`s hilft, steht in den Sternen“, orakelte der Staatsanwalt und beantragte drei Jahre und zwei Monate Freiheitsstrafe für die drei aktuellen Fälle. Dabei gehe er von einer leicht verminderten Schuldfähigkeit aus und hielt dem Angeklagten das Geständnis und dessen schlechten Gesundheitszustand zugute – er ist krebskrank. Schwerwiegend seien dagegen die 17 Vorstrafen und die erhebliche Summe von 4700 Euro, die der Angeklagte dreist und skrupellos von seinen Opfern ergattert habe.

Das Gericht blieb lediglich vier Monate unter dem Antrag des Anklägers und verurteilte Dirk F. zu zwei Jahren und 10 Monaten. Außerdem hat der Verurteilte das Geld zurückzuzahlen und die Gerichtskosten zu tragen.

Am Rande des Prozesses war zu erfahren, dass noch weitere Verfahren gegen den Verurteilten an Berliner Gerichten anhängig seien. H. Schneider

Von Helmut Schneider