Ein 58-Jähriger, der im Oranienburger Krankenhaus Polizisten beleidigt und nach ihnen schlägt, zerstochene Reifen an einem Auto in Neuglobsow, ein Radler mit mehr als zwei Promille in Oranienburg – dies und mehr gibt es im Polizeiüberblick aus Oberhavel vom 1. Juli 2019.