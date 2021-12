Geschenkideen der Oberhaveler MAZ-Redakteure

Oberhavel

Parfüm, Schmuck oder doch ein Buch – jedes Jahr stellen sich die Menschen die Frage nach dem passenden Geschenk für die Lieben. Das nehmen die MAZ-Redakteure zum Anlass, ihre Geschenkideen für das Weihnachtsfest vorzustellen.

Süßes aus dem Fläschen

Sebastian Morgner Quelle: Sebastian Morgner

Für das perfekte Geschenk muss man weder im Internet stöbern, noch weite Wege zurücklegen. Ich verschenke in diesem Jahr weihnachtlichen Eierlikör aus meiner Heimat.

Hergestellt wird das leckere, gelbe Tröpfchen in liebevoller Handarbeit auf dem Hof Falkenberg in Flatow im Landkreis Oberhavel. Zur Weihnachtszeit füllen Doreen und Dennis Falkenberg den cremigen Likör aus Puderzucker, Kaffeesahne, Prima Sprit und frischen Eiern von ihrem Hof extra in Weihnachtsbaumfläschchen ab.

So ist man auch gleich in Sachen Verpackung ganz weit vorn. Und nach der Bescherung ist der Likör das i-Tüpfelchen zum Weihnachtskaffee. Im besten Fall teilt der Beschenkte den leckeren Tropfen. So kommt die ganze Familie in den Genuss eines Stücks Heimat.

Täglich ein Spruch auf den Lippen

Bert Wittke Quelle: Uwe Halling

Ich liebe Präsente zum Weihnachtsfest, die dem Beschenkten das ganze Jahr über Freude bereiten. Deshalb mag ich es, Kalender zu verschenken. Solche, die sich täglich entblättern lassen oder auch Exemplare, die jeden Monat mit einer neuen bildschönen Aufnahme daherkommen. Mein absoluter Favorit ist der Tagesspruch-Kalender von Klages. Ich liebe es, dort jeden Tag etwas Kluges oder auch Nachdenkliches zu lesen, was mich im Idealfall sagen lässt: „Ja, so ist es!“ Zum Beispiel: „Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.“ Oder „Väter wünschen sich ihre Söhne so, wie sie selber einmal werden wollten!“ Ohne Kalender geht schon seit Jahren keine Bescherung bei mir mehr über die Bühne. Und mir selbst schenke ich übrigens auch so einen Sprüchekalender.

Er saugt und saugt und saugt

Marco Paetzel Quelle: Marco Paetzel

Er saugt und saugt und saugt. Zum Fest haben sich meine Frau und ich einen Staubsaugerroboter der neuesten Generation gegönnt. Wir hatten auch vorher einen solchen Helfer, doch der fuhr nur blind durch die Wohnung und erwischte nicht jede staubige Stelle. Mit dem neuen Gerät ist das anders: sein Laserturm scannt die Wohnung ganz genau, sodass er garantiert überall hinkommt. Der Roboter erstellt auch einen Grundriss der Wohnung, den man auf einer App anzeigen lassen kann. Mit dem Programm lassen sich dann auch Zeiten einstellen, wann der Roboter in welchem Zimmer saugen soll. Fällt mal etwas herunter, schickt man ihn per App einfach gezielt an die Stelle, wo das Malheur passiert ist. Ach, ja: Wischen kann der auch! Ich jedenfalls nehme nie wieder einen Staubsauger in die Hand.

Kaffee auf die klassische Art

Weihnachtstipp Quelle: privat

Kaffee ist für mich das morgendliche Elixier. Ohne kann ein Tag bei mir schlecht starten. Dabei habe ich schon vieles ausprobiert. Klassische Filter-Kaffeemaschine, Kapselmaschine oder auch einfach mal türkisch.

Da ich meistens nur eine Tasse trinke, lohnt sich eine ganze Kanne nicht. Die Kaffeetaps kann ich nicht mehr sehen und sind auch nicht wirklich umweltfreundlich. Also greift man zurück zum guten, alten Kaffeebereiter. Frisch gemahlener Kaffee garantiert intensiven Duft und Geschmack. Nach Einlass in das Stempelsieb heißes Wasser drüber und nach einigen Minuten ist ein perfekter Kaffee fertig. Wir haben uns vor einigen Wochen diesen Kaffeebereiter zugelegt und ich muss sagen – mein Kaffee schmeckt und es ist Genuss pur – ein tolles Geschenk für einen guten Start in den Morgen.

Gemeinsame Zeit verschenken

Stefanie Fechner Quelle: Stefanie Fechner

Das vergangene Jahr war insgesamt vor allem eines: Ziemlich anstrengend. Zwischen Redaktionsarbeit und Terminen und all den Einschränkungen, die die Pandemie so mit sich brachte, waren gemeinsame Familienausflüge doch eher die Mangelware. Um so mehr wird sich die Familie hoffentlich über einen Kino-Gutschein freuen. Warmes Popcorn, Nachos mit Käsesauce und ein Film, der vor allem die Lachmuskeln anstrengt – ich zumindest kann es jetzt schon kaum erwarten. Und für all diejenigen, bei denen der Heilige Abend wieder ganz überraschend am 24. Dezember stattfindet, ist der Kino-Gutschein das perfekte Last-Minute-Geschen: Einfach auf der Internetseite den gewünschten Gutschein auswählen, das Design aussuchen und online bezahlen – schon kann der Gutschein ausgedruckt werden.

Ein gepflegtes Bier für Genießer

Helge Treichel Quelle: Dörte Treichel

Vor ungefähr zwei Jahren habe ich das Craft Beer mit seinen vielfältigen Aromen für mich entdeckt. Damit wir uns richtig verstehen: Ich verachte auch ein Pils oder ein Hefeweizen nicht. Aber für besondere Anlässe und einen genussvollen Abend bevorzuge ich mittlerweile ein fruchtiges und kräftiges IPA (India Pale Ale). Dass ich nicht alleine auf den Geschmack gekommen bin, beweist mir das wachsende Angebot im Getränkemarkt und sogar bei Kaufland und Lidl. Um meine Freude an diesen spritzigen Aromenwelten zu teilen, empfehle ich dieses Dosenbier – ich versichere: Trotz der Aufmachung verbirgt sich darin ein edler Tropfen. Es gibt übrigens weitere sehr gute Brauereien. Es macht einen Heidenspaß, sich da mal durchzukosten. Das tolle an dem Geschenk: Man(n) freut sich auch selber drüber.

Glucki Gluck mit Glucksgeräusch

Franziska von Werder Quelle: privat

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Die einen finden ihn hässlich, die anderen lieben den Glucki Gluck. Ich gehöre zu der zweiten Gruppe. Ein Glucki Gluck - das ist eine Karaffe in Fischform. Ich selbst habe ihn in knallrot. Das Besondere: Wenn man Wasser aus der Karaffe in ein Glas gießt, dann gibt der Krug ein Glucksgeräusch von sich. Das liegt an seinem Design, was in der Tat Kultstatus hat. Den ersten Wasserkrug in Form eines Fisches hat Thomas Forester im Jahr 1870 hergestellt. Spätestens seit Königin Elizabeth und Prinz Philipp einen gurgelnden Fischkrug mit den königlichen Insignien überreicht bekamen, gewann er an Popularität. Einsetzbar ist er übrigens nicht nur als Karaffe, sondern auch als Blumenvase. Ich bin gespannt, wie dieses Geschenk bei meinen Eltern ankommt.

Hirsch Heinrich sucht die Menschen

Robert Tiesler Quelle: Robert Tiesler

Bücher zu verschenken ist das eine. Daraus vorzulesen und anderen – in diesem Fall vor allem Kindern – ist das andere. Die Geschichte über „Hirsch Heinrich“ gehört zu den bis heute bekannten Weihnachtsgeschichten aus der DDR. Der Autor Fred Rodian hat sie 1960, also vor mehr als 60 Jahren veröffentlicht. Es gibt sie als Buch und auch als Hörspiel. In der Geschichte – das reich bebilderte, 32-seitige Buch erschien in der aktuellen Version im Beltz-Kinderbuch-Verlag – geht es um den Hirsch Heinrich, der aus einem Wald in China in den heimischen Tierpark kommt. Als zu Weihnachten aber immer weniger Besucher an sein Gehege kommen, springt er über das Gatter und macht sich auf den Weg in das nächste Dorf, um nach den Menschen zu suchen. Eine sehr schöne, zeitlose Geschichte.

Holzeisenbahn mit allem Drum und Dran

Andreas Fröhlich Quelle: privat

Weihnachten ist für Kinder etwas ganz Besonderes. Vor allem, wenn sie noch so klein sind wie mein Sohn – zweieinhalb Jahre alt. Er begegnet dem Weihnachtsmann in diesem Jahr erstmals bewusst – im vergangenen Jahr wollten wir ihm keine Angst machen. Und alle drumherum dürfen gespannt sein, wie er reagiert, wenn der große Bärtige vor ihm steht. Der Weihnachtsmann hat seine Geschenke natürlich schon gepackt und laut Auftrag soll er meinem Sohn richtig viele Bauteile für seine Holzeisenbahn bringen. Da werden zwei schicke Lokomotiven dabei sein, ein Bahnhof und alles was dazugehört sowie ein Lokschuppen, in dem abends die Lokomotiven geparkt werden können. Und natürlich wird es Schienen geben, damit die Bahn so richtig durchs Zimmer geschoben werden kann.

Kleinigkeit für die Smiley-Generation

Marlies Schnaibel Quelle: Susi Selbst

Wir schenken uns nichts. Also fast nichts. Eine goldene Uhr will sowieso keiner haben. Und so gibt es handgeschriebene Weihnachtsbriefe und eine Kleinigkeit, die sich mit der Zeit so wegbraucht wie ungesunder, aber leckerer Süßkram oder schöne Wellnessdinge fürs Bad oder ein paar Kochzutaten für experimentierfreudige Hobbyköche. Und in diesem Jahr gibt es noch eine lustige Weihnachtsbaumkugel. Also ich fand sie jedenfalls lustig. Dieses freundliche runde Gesicht mit der aufgeklebten roten Plüschnase ist für die Smiley-Generation ja wie gemacht. Mich hat die Kugel im Laden richtig angelacht und da will ich mal sehen, ob sich der Gute-Laune-Effekt auch auf andere übertragen lässt. Und vielleicht stimmt ja der Spruch mit den kleinen Geschenken und der Freundschaft.

Von MAZonline