Geschenktes Geld für ländliche Region

Fürstenberg/Havel

„Spurensuche in Fürstenberg/Havel“: So ist ein Projekt beschrieben, in dem die Geschichte der Stadt in Sequenzen festgehalten und in einer Ausstellung gezeigt wird. Im Stadtzentrum – gegenüber der Touristinfo – sind Sammlungsgegenstände zu besichtigen. Interaktiv und mit wenigen, aber gut in Szene gesetzten Exponaten wie ein 2008 gefundener Goldschatz – mit Texten ergänzt – soll die Ausstellung dazu anregen, sich mit der Historie Fürstenbergs auseinanderzusetzen. Seit 2019 ist sie in den sanierten Räumen zu sehen.

41,5 Millionen Euro mit einem Programm investiert

Möglich wurde das durch das EU-Förderprogramm LEADER. Die Heimatkundliche Ausstellung in Fürstenberg/Havel ist eines von 120 Projekten in Oberhavel, die in den vergangenen sieben Jahren umgesetzt wurden. Gesamtinvestition dank dieses Instruments in dem Zeitraum: 41,5 Millionen Euro. Einige dieser Projekte sind jetzt in einer Wanderausstellung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Obere Havel zu sehen, das Fürstenberger gehört dazu. „Was passiert mit Europa im ländlichen Oberhavel?“, fragte der Fürstenberger Bürgermeister Robert Philipp (parteilos), der die Ausstellung am Donnerstag im Sitzungssaal des Rathauses Fürstenberg eröffnete und die Frage gleich selbst beantwortete: „Anhand der Leader-Projekte kann man das sehr gut sehen. Wir sind mit dem Museum hervorragend bedacht worden.“

Öffentliche und private Projekte gefördert

Auch das Café „Coffee & Travel“ in Fürstenberg/Havel, das Restaurant „Mühle Tornow“ oder der Hofladen „Richards Wild“ in Dannenwalde partizipierten in den vergangenen Jahren an dem Programm, bei dem im Schnitt 45 Prozent der Gesamtkosten dazugeschossen werden. Von den 41,5 Millionen Euro flossen 13 Millionen aus dem Topf der Europäischen Union direkt nach Oberhavel. Das Land stellte neun Millionen Euro zur Verfügung, 19,5 Millionen Euro brachten die Projektträger (öffentlich oder privat) auf.

Es geht um Nachhaltigkeit

„Wenn wir mal auf die umgesetzten Projekte schauen – es sind so viele nachhaltige Investitionen dabei“, sagt Sabine Bauer vom Regionalmanagement der LEADER-Region Obere Havel. „Und das macht das Programm so erfolgreich.“ Inhaltlich unterschieden wird nach drei Handlungsfeldern: bei der „Wirtschaft“ geht es um regionale Wertschöpfung, Beschäftigung und Einkommen; beim „Leben“ um vitale Dörfer und attraktive Kleinstädte; bei der „KulturLandschaft“ um die Verbesserung der Qualität des Landlebens. Uferbefestigung in Zootzen, Ferienwohnungen in Zehdenick, Bistro und Café in Großwoltersdorf, Campingplatz in Tornow, Stallausbau in Staffelde, Stellwerk in Löwenberg (alle Wirtschaft), Kapelle und Friedhofsmauer in Liebenthal, Spielplätze, Kitas, Jugendklubs, Sportvereinshäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Straßenausbau (alle Leben), Fußgängerbrücken, Kirchturm in Menz, Gutshaus in Häsen, Mönchmühle in Mühlenbeck, Kirche Liebenwalde (alle KulturLandschaft) – in diese und viele andere Projekte floss bislang Geld. In dem Zuge entstanden 35 neue Arbeitsplätze in der Region, weitere 50 bestehende Arbeitsverhältnisse wurden gesichert.

Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp: „Die Förderanforderungen sind hoch.“ Quelle: Stefan Blumberg

Robert Philipp: „Wir müssen das entschlacken“

Robert Philipp weiß, dass die Förderanforderungen hoch sind. „Wir müssen das entschlacken. Gerade private Interessenten haben Schwierigkeiten, die Vorgaben zu erfüllen.“ Auch Susanne Schäfer und Sabine Bauer wissen um die Herausforderungen, die mit den Anträgen – bis 200 000 Euro Förderung in drei Jahren sind für einen Antragsteller möglich – einhergehen. Sie kündigen aber an, dass es Erleichterungen geben soll; nicht nur wegen der Möglichkeit, den Antrag wohl bald digital stellen zu können. Sabine Bauer weist daraufhin, „dass wir für die kostenlose Beratung schon im Vorfeld da sind. Nicht erst dann, wenn es schwierig wird.“

Zwei Workshops für Interessierte

Das Programm geht weiter. „Die neue EU-Förderperiode kommt. Ein neues Entwicklungskonzept der LAG wird die Bewerbungsgrundlage bilden für die weitere EU-Förderung mit LEADER“, sagt Susanne Schäfer. In Vorbereitung des Wettbewerbsbeitrages lädt die LAG zu zwei Workshops ein, die sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger richten, die sich mit ihren Ideen und Vorstellungen für die Entwicklung der Region in den kommenden fünf Jahren einbringen möchten.

Die Termine dafür sind Montag, 29. November 2021, im Stechlinsee-Center in Neuglobsow, beziehungsweise am Dienstag, 30. November 2021, im Bürgersaal in Löwenberg (jeweils von 17 bis 20 Uhr).

Kontakt: LEADER-Regionalmanagement der LAG Obere Havel e.V., Telefon: 03301/601672 oder per Mail: ile-treff-oberhavel@web.de

Von Stefan Blumberg