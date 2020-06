Oberhavel

Autofahrer aufgepasst! Der Radarmesswagen der Polizei in Oberhavel steht am Sonnabend unter anderem auch auf der A 10 im Baustellenbereich zwischen Kreuz Oranienburg und Dreieck Pankow und am Sonntag auf der A 24 zwischen Dreieck Havelland und der Anschlussstelle Fehrbellin.

