Oberhavel

Die Oberhaveler Polizei baut auch am Wochenende wieder ein Geschwindigkeitsmessgerät an den Straßen der Region auf. Ihren Blitzer postieren die Beamten am Sonnabend an der A 10 zwischen Kreuz Oranienburg und Dreieck Pankow. Am Sonntag wird in der Gegenrichtung gemessen – zwischen dem Dreieck Pankow und dem Kreuz Oranienburg.

Von MAZonline